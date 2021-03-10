Sampaoli debuta en Marsella con triunfo por 1-0 ante el Rennes

El argentino Jorge Sampaoli debutó como técnico del Marsella con un triunfo por la mínima ante el Rennes, este miércoles en partido aplazado de la 22ª jornada de la Ligue 1.

Con un solitario tanto de Michael Cuisance en el minuto 88, el Marsella sumó los tres puntos que le aúpan a la 6ª posición del campeonato, aunque muy lejos de la tercera plaza que permite la clasificación para la próxima Liga de Campeones.

El Lyon ocupa provisionalmente ese tercer escalón del podio con 59 puntos, 17 más que el Marsella, que si tiene más al alcance una clasificación para la Europa League.

"Quedan muchas cosas por corregir (...) pero la victoria es un paso adelante. Haber visto tanta alegría en el vestuario es un alivio después de lo del domingo", declaró Sampaoli refiriéndose a la eliminación copera.

"Es importante recuperar la confianza y una identidad de juego", añadió el técnico, que admitió que antes del partido sintió "un poco de miedo de no estar a la altura de este club y de este estadio".

Cierto es que Sampaoli no ha podido cambiarle la cara al Marsella en apenas tres días y un solo entrenamiento, pero ya se nota la mano del exseleccionador de Chile y Argentina, que dispuso a su equipo con un sistema de 3-4-1-1, con una defensa de tres, a Florient Thauvin centrándolo para que actúe de organizador y pegando a Dimitri Payer al delantero centro Arkadiusz Milik.

Incluso los cambios le salieron bien a Sampaoli, ya que tres de los jugadores que entraron en la segunda parte, el argentino Darío Benedetto, el brasileño Luis Henrique y Cuisance participaron en el único gol del encuentro.

Y, sobre todo, los hinchas marselleses pueden albergar esperanzas de un buen final a una temporada catastrófica, que vivió el pasado domingo un episodio humillante al quedar el Marsella eliminado de la copa por un equipo de la cuarta división del fútbol francés, el Canet-en-Rousillon.

Por su parte, el Rennes, en el que también debutaba en el banquillo Bruno Genesio, queda en la décima plaza de la tabla.