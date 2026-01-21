Slavia Praga vs Barcelona | Los catalanes empatan al descanso, mira las estadísticas del primer tiempo

Panamá/El Estadio Eden Arena vive un duelo vibrante entre Slavia Praga y Barcelona, que al descanso mantiene un emocionante empate 2-2 en un partido marcado por la intensidad, la reacción blaugrana y un desenlace inesperado en los minutos finales del primer tiempo.

El conjunto local golpeó primero con el tanto de Vasil Kušej al minuto 10, aprovechando un inicio dinámico y agresivo de los checos. Sin embargo, el Barcelona respondió con autoridad de la mano de Fermín López, quien firmó un doblete al 34’ y 42’, cambiando el rumbo del encuentro con su movilidad entre líneas y su precisión de cara al arco.

Cuando parecía que los visitantes se iban al vestuario con ventaja, un autogol de Robert Lewandowski al minuto 44 devolvió la igualdad al marcador, desatando la euforia en las gradas.

En el plano estadístico, el primer tiempo refleja un dominio territorial del Barcelona, que registra un 64% de posesión frente al 36% del Slavia Praga. Los catalanes también lideran en remates totales (10 contra 5) y disparos a puerta (4 contra 1), mientras que el apartado de goles esperados (xG) muestra cifras parejas: 0.64 para el Barça y 0.56 para los locales. En pases, los blaugranas exhiben mayor precisión con un 88% de efectividad (254/289), en contraste con el 70% (104/149) del conjunto checo.

El protagonismo individual recae en Fermín López, quien ha sido el mejor jugador del primer tiempo con una calificación de 8.5. El mediocampista suma dos goles, cuatro remates y una presencia constante en el área rival, confirmando su peso ofensivo en la estructura azulgrana. A su lado, Frenkie de Jong también destaca con una asistencia, un 93% de precisión en pases (39/42) y control en la medular, siendo clave en la circulación y la salida limpia desde el fondo.

Defensivamente, el partido ha mostrado un equilibrio en duelos e intercepciones, aunque el Slavia ha sabido resistir con 11 despejes y una presión que ha obligado al Barcelona a resolver en espacios reducidos. En el arco, el guardameta local suma dos atajadas, mientras que el portero visitante no ha sido exigido en exceso.

Con el 2-2 en el marcador y un segundo tiempo por disputarse, la expectativa se mantiene alta. Ambos equipos buscarán ajustar sus líneas y aprovechar los espacios para inclinar la balanza en un choque que, hasta ahora, ha ofrecido intensidad, goles y protagonismo individual en una noche europea de alto nivel.