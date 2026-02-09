Tigres, América, Monterrey y Cruz Azul definen su pase a octavos de la Liga de Campeones Concacaf

Clubes mexicanos en la Concacaf: Cruz Azul y América cerca de la clasificación, mientras Pumas al borde de la eliminación. Partidos de vuelta definen el futuro en la Champions League de Norteamérica.

México, México/Cuatro clubes potentes de México, Tigres, América, Monterrey y Cruz Azul, se juegan esta semana su futuro en la Copa de Campeones de la Concacaf, con altas chances de avanzar a los octavos de final tras obtener ciertas ventajas en los partidos de ida.

La situación es especial para Cruz Azul y América, los colosos de la Ciudad de México que con siete títulos cada uno son los máximos ganadores del torneo regional.

Los Pumas, en tanto, parecen con un pie fuera tras ser humillados en casa del San Diego FC.

Los once clasificados de la primera ronda se definirán la última semana de febrero, cuando se jueguen los partidos de vuelta de las seis series faltantes, que comienzan la próxima semana.

El Inter Miami de Lionel Messi espera en octavos como campeón de la MLS.

Cruz Azul tiene medio boleto -

Cruz Azul logró la ventaja más cómoda en la ida: 3-0 en la cancha del Vancouver FC, de la liga canadiense, sobreponiéndose a un frío al que no están acostumbrados los equipos mexicanos.

"Pudimos haber sido más contundentes", dijo su entrenador, el argentino Nicolás Larcamón, quien afronta el torneo con la obligación de repetir el título conseguido en 2025.

La Máquina se coronó en 2025 con un entrenador emergente: Vicente Sánchez. El uruguayo no recibió el voto de confianza y la dirigencia celeste le entregó el equipo a Larcamón.

De cara al partido de vuelta contra Vancouver, el jueves en el estadio Cuauhtémoc, Larcamón prácticamente ha garantizado la clasificación de los suyos.

"Ellos son un equipo con mucho entusiasmo en su primera competencia internacional, pero en términos de jerarquía, la tendencia está a nuestro favor", afirmó.

América debe comportarse mejor -

En su visita la semana pasada al estadio Chelato Uclés, en Tegucigalpa, el América logró una victoria 2-1 casi sobre la hora ante el Olimpia de Honduras.

El resultado opacó el esfuerzo del Olimpia, que causó varios sustos a las Águilas, sobre todo por la movilidad y combatividad del delantero hondureño Jorge Benguché.

"No se vio la diferencia de la que todos hablaban entre el gigante de México y el equipo más grande de Honduras", señaló Eduardo Espinel, entrenador uruguayo del León catracho.

El América se encuentra en etapa de reconfiguración y en el torneo mexicano está tratando de tomar vuelo.

Con tres victorias al hilo -dos en la liga local- las Águilas esperan un exigente partido de vuelta ante el Olimpia el miércoles en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

"Hay que ser más consistentes atrás y más fluidos y agresivos al ataque", dijo el brasileño André Jardine, entrenador del América.

Tigres, a olvidar el frío -

Los Tigres del delantero francés André-Pierre Gignac y el Monterrey del mediocampista español Sergio Canales no pasaron del empate en sus respectivas visitas al Forge canadiense (0-0) y el Xelajú guatemalteco (1-1).

El martes en el estadio Universitario, en Nuevo León, los Tigres buscarán dar la exhibición que no pudieron ofrecer en territorio canadiense, en la ida que se jugó a 11 grados centígrados bajo cero.

Los felinos pusieron a prueba su arsenal el fin de semana en la liga local, donde golearon 5-1 al Santos, para tomar impulso de cara al partido de vuelta de la Concacaf.

"El partido más importante es el de turno: la Copa de Concacaf", dijo el DT Guido Pizarro, quien ha anunciado rotaciones en su vasto plantel para afrontar la doble competencia.

Pumas en apuros -

Por su lado, el miércoles en el estadio BBVA, el Monterrey tendrá que restaurar su reputación luego de haber rescatado con apuro el empate en su visita al modesto Xelajú.

"Fuimos afortunados de marcar al final", reconoció el técnico español Domènec Torrent. "En el papel, Rayados tiene una plantilla superior, pero eso debe demostrarse en la cancha".

El fútbol mexicano abrió cinco frentes de batalla en esta primera ronda de la Concachampions.

¿Su única decepción? Los Pumas, que están al borde de la eliminación tras perder 4-1 en su visita al San Diego FC de la MLS.

"Tenemos la oportunidad de hacernos fuertes en casa", comentó Efraín Juárez, entrenador de los Pumas, previo a la vuelta de esta serie, el martes en el estadio Olímpico Universitario de la capital.