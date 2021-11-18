Varias futbolistas afganas son evacuadas a Reino Unido con ayuda de Kim Kardashian

Treinta y cinco jóvenes jugadoras de la selección femenina júnior de Afganistán y sus familias, en total 130 personas amenazadas en su país por el regreso al poder de los talibanes, llegaron este jueves al Reino Unido en un vuelo financiado por la estrella estadounidense Kim Kardashian.

Las futbolistas, que se perdieron el puente aéreo organizado en Kabul en agosto, se habían refugiado en Afganistán con sus familias luego de la toma del poder de los talibanes, pero sólo disponían de un visado de 30 días.

Este jueves aterrizaron en el aeropuerto londinense de Stansted, según la Fundación ROKiT, que les ayudó en su huida. Según la agencia británica PA, fueron evacuadas al Reino Unido en un vuelo financiado por la estrella de telerrealidad Kim Kardashian.

Siu-Anne Gill, directora general de ROKiT Foundation, se mostró "muy conmovida por la valentía de estas chicas", añadiendo que espera que "la familia del fútbol" les ayude en "esta segunda oportunidad en sus vidas".

Las jóvenes futbolistas recibieron el apoyo del Leeds United, cuyo propietario, Andrea Radrizzani, se mostró en un comunicado "encantado" de su llegada al Reino Unido. "Eso demuestra el poder del fútbol y del deporte en general, como fuerza en beneficio del bien y cómo la comunidad del fútbol es capaz de colaborar y de movilizarse para salvar vidas", añadió.

El Leeds propuso acoger a esas jugadoras en sus categorías inferiores para darles "un futuro próspero".

"Como las otras personas que hemos traído de Afganistán al Reino Unido, las chicas de la selección afgana femenina tendrán un recibimiento caluroso, un apoyo y un alojamiento", indicó un portavoz del gobierno británico.