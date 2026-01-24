Villarreal vs Real Madrid | Estadísticas del primer tiempo, duelo de la liga española

Panamá/El Real Madrid mantiene una ventaja parcial de 0-1 frente al Villarreal en un partido que aún se disputa, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga española, con el marcador inclinado por el gol de Kylian Mbappé, quien volvió a aparecer en el momento clave para marcar diferencias en el Estadio de la Cerámica.

A lo largo del encuentro, el conjunto blanco ha logrado imponer su ritmo con una posesión del balón del 58%, reflejo de su control en la mitad de la cancha y su capacidad para progresar con pases cortos y cambios de orientación. El Villarreal, con el 42% de la posesión, apuesta por la intensidad y la presión alta para recuperar rápido y lanzar transiciones que lo acerquen al empate.

Las cifras globales del partido respaldan la superioridad merengue en el frente ofensivo. El Real Madrid registra 9 remates totales, de los cuales 3 fueron a portería, mientras que el conjunto local suma 4 disparos y todavía no logra exigir al guardameta visitante. En el apartado de goles esperados (xG), los capitalinos también marcan diferencia con 0.39, frente al 0.17 del cuadro amarillo, un indicador de la mayor calidad en sus oportunidades creadas.

El tanto de Mbappé no solo rompió la paridad, sino que elevó la confianza del equipo de Carlo Ancelotti, que presenta una notable precisión en los pases del 87% (255/293) y un 84% de acierto en el último tercio del campo, manteniendo al Villarreal contra las cuerdas en varios pasajes del compromiso.

A pesar de la desventaja, el equipo local no renuncia a la remontada. Los dirigidos por Marcelino ya contabilizan 13 toques en el área rival y han generado 4 tiros de esquina, buscando el empate a través de centros y jugadas a balón parado, mientras que la defensa blanca responde con 8 intercepciones y 7 despejes para proteger su arco.

En el plano individual, Kylian Mbappé se erige como una de las figuras del partido, con 3 disparos, 2 a portería y una constante amenaza en el frente de ataque. También sobresale Arda Güler, quien aporta dinamismo en el mediocampo, con alta efectividad en los pases, capacidad para ganar duelos y generar conexiones en el último tercio.

Con el partido todavía en desarrollo y el marcador abierto, la jornada 21 de LaLiga sigue ofreciendo un pulso intenso entre un Villarreal que empuja por el empate y un Real Madrid que administra su ventaja parcial en la carrera por los puestos de privilegio del fútbol español.

