LPF | Conoce a los goleadores luego de 8 jornadas y la tabla de posiciones en ambas conferencias

Panamá/El Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) avanza a paso firme y, tras ocho jornadas disputadas, las estadísticas comienzan a perfilar a los principales protagonistas del certamen.

Entre ellos destaca el delantero Jorlián Sánchez, del Plaza Amador, quien domina con claridad la tabla de goleadores y se consolida como la gran figura ofensiva del campeonato.

Jorlián Sánchez, máximo artillero del Clausura 2025

El atacante del Plaza Amador ha firmado un arranque demoledor con 8 goles, distribuidos en 5 anotaciones de jugada, 2 de cabeza y 1 de penalti. Su capacidad para definir en diferentes escenarios lo convierte en la principal amenaza del torneo y en el motor ofensivo de un equipo que lidera la Conferencia Este con autoridad.

Detrás de Sánchez, aparecen otros nombres que buscan hacerse un espacio en la tabla de artilleros. John Jairo Alvarado (Alianza FC) suma 4 tantos, mientras que un grupo de goleadores se mantiene con 3 anotaciones: Reyniel Perdomo (Alianza), Abraham Altamirano (CAI), Guillermo Benítez y Rolando Blackburn (San Francisco), Cristian Quintero (Tauro), Joel Guevara (Universitario) y Carlos Rivera (Veraguas). La variedad de delanteros en racha confirma la competitividad del Clausura.

Plaza Amador manda en la Conferencia Este

En la Conferencia Este de la LPF, el Plaza Amador no solo tiene al goleador del torneo, sino que además lidera la tabla con 20 puntos en 8 partidos. Los leones acumulan 6 victorias y 2 empates, permanecen invictos y cuentan con el ataque más productivo, con 21 goles a favor y un balance de +12 en la diferencia de goles.

El segundo lugar lo ocupa el Alianza FC, que suma 12 puntos y ha mostrado solidez defensiva, mientras que UMECIT FC y Tauro FC están igualados con 11 unidades, luchando por meterse en puestos de clasificación. En la parte baja, el San Miguelito registra 9 puntos y el Árabe Unido de Colón, histórico del fútbol panameño, atraviesa un momento complicado con apenas 7 unidades.

San Francisco impone su estilo en la Conferencia Oeste

En la Conferencia Oeste, el San Francisco FC se mantiene como líder con 15 puntos, producto de 4 victorias, 3 empates y 1 derrota. El equipo chorrerano ha sabido imponerse en partidos clave y se apoya en la experiencia de figuras como Rolando Blackburn y Guillermo Benítez, ambos con 3 goles en lo que va del torneo.

Muy cerca, el Veraguas United ocupa la segunda plaza con 14 puntos, mostrando regularidad y un gran balance defensivo con solo 7 goles encajados. En el tercer lugar aparece el Club Universitario con 12 unidades, mientras que el CAI y el Herrera FC no logran despegar y permanecen con 6 puntos cada uno. En el fondo de la tabla, el Atlético Nacional sigue sin victorias y apenas acumula 4 unidades, siendo el conjunto más comprometido en este arranque.

Un torneo cada vez más disputado

El Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol se perfila como uno de los más emocionantes de los últimos años. Con un Plaza Amador intratable en el Este y un San Francisco sólido en el Oeste, la lucha por los puestos de clasificación promete intensificarse. Además, la actuación de goleadores como Jorlián Sánchez, John Jairo Alvarado y Rolando Blackburn añade un atractivo especial a un torneo que sigue generando gran expectativa entre los fanáticos del fútbol nacional.