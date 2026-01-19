LPF Torneo Apertura 2026 Resultado| Alianza FC vs Tauro FC: 'Pericos' y Toros' igualan en el Rommel Fernández

El lunes 19 de enero por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube de TVMAX Panamá, UMECIT vs Deportivo Árabe Unido desde las 8:30 pm.

Panamá/El Alianza FC y el Tauro FC iniciaron su participación en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con un empate, 1-1, en el partido que disputaron en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Heuyín Guardia le dio la ventaja parcial al los 'Pericos' con un gol al minuto 23.

Parecía que los actuales subcampeones de la LPF se llevarían la victoria, pero Jonathan Ceceña marcó el tanto del empate taurino sobre el final del tiempo reglamentario.

Resultados anteriores

El CD Universitario superó al Veraguas United, por 2 goles a 1, en el partido que inauguró el Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) que se llevó a cabo en el estadio Aristocles 'Toco' Castillo de la ciudad de Santiago que estuvo colmado de fanáticos.

Los universitarios tomaron la delantera temprano con un gol de Rolando Rodríguez al minuto 2.

El marcador se mantuvo 1-0, a favor de los visitantes, hasta el minuto 44 cuando Jonathan Barrera anotó un tanto en su propia portería.

Durante el segundo tiempo, continuó la pugna entre ambos conjuntos. La balanza se inclinó al lado de Universitario con el gol marcado por Justin Simmons al minuto 76.

La cartelera sabatina comenzó con la victoria del Club Atlético Independiente sobre el elenco herrerano en el estadio Gustavo Posam de Parita.

Davis Contreras (45'), Yeison Vásquez (51'), Keny Bonilla (67') y Omar Berrocal (90+1') anotaron los goles del equipo vikingo.

El Unión Coclé se estrenó en la LPF con un empate frente a los monjes franciscanos en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera.

Bayron Walters marcó el gol del San Francisco, a minuto 88, y David Hunt concretó el tanto del equipo coclesano en tiempo de reposición (90+4').

Plaza Amador 0-3 Sporting SM

El Sporting San Miguelito malogró este sábado el debut de temporada del campeón defensor, el Plaza Amador, al derrotarle por 3 goles a 0 en un partido de la primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) que se realizó en el COS Sports Plaza.

El conjunto académico fue contundente en su ataque y sumó los tres puntos con goles de Joel García, al minuto 18, Adrián Bethancourt (42') y Julio Bethancourt (80').

Próximo juego

Lunes 19 de enero

8:30 p.m.

UMECIT FC vs Deportivo Árabe Unido

El cierre de la fecha con dos equipos que buscan arrancar sumando en la tabla.