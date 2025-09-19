LPF | Así se jugará la jornada 9 del Torneo Clausura 2025

El domingo 21 de septiembre EN VIVO desde las 6:15 pm por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube Tauro FC vs CAI.

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) entra en una fase decisiva con la disputa de la novena jornada del Torneo Clausura 2025, una fecha que promete emociones fuertes, partidos de alto calibre y resultados que podrían empezar a definir el futuro de los equipos en sus respectivas conferencias.

Desde hoy, viernes 19 de septiembre, hasta el próximo lunes 22, los estadios del país vibrarán con duelos en los que unos buscarán consolidarse en la cima, mientras otros intentarán escapar de los últimos lugares.

Otras noticias: LPF | Conoce a los goleadores luego de 8 jornadas y la tabla de posiciones en ambas conferencias

San Francisco vs Sporting San Miguelito abre la jornada

La acción comienza este viernes 19 de septiembre en La Chorrera, cuando el San Francisco FC reciba al Sporting San Miguelito en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez a las 8:30 p.m. Los Monjes llegan como líderes indiscutibles de la Conferencia del Este con 15 puntos, y quieren mantener su paso firme en casa. Por su parte, los Académicos de San Miguelito, quintos con 9 unidades, necesitan sumar de a tres para meterse de lleno en la pelea por la clasificación.

Duelo universitario y prueba para Árabe Unido

El sábado 20 de septiembre habrá doble jornada. A las 6:15 p.m., el Club Deportivo Universitario se enfrenta al Alianza FC en el estadio de la Universidad Latina. Los universitarios, terceros en el Oeste con 12 puntos, tratarán de imponer su localía, aunque tendrán enfrente a un Alianza que es segundo en el Este, también con 12 unidades, en un partido que se perfila parejo.

Más tarde, a las 8:30 p.m., el Deportivo Árabe Unido recibe al Veraguas United en el COS Sport Plaza. El Expreso Azul de Colón atraviesa un mal momento, ubicado en el último lugar del Este con solo 7 puntos. En contraste, Veraguas United llega como segundo en el Oeste con 14 unidades, consolidado como uno de los equipos más sólidos del campeonato.

Otras noticias: Selección de Panamá - Eliminatorias Concacaf 2025| Designan árbitros para partidos ante El Salvador y Surinam

Domingo de clásicos y contrastes

El domingo 21 de septiembre también promete grandes emociones. A las 4:00 p.m., el Atlético Nacional, colista del Oeste con apenas 4 puntos, se medirá al Plaza Amador, líder absoluto del Este con 20 unidades. Este enfrentamiento en el COS Sport Plaza refleja la disparidad entre un equipo que no logra levantar cabeza y otro que camina con paso firme hacia la clasificación.

La jornada dominical cerrará con un choque de alto voltaje: Tauro FC vs Club Atlético Independiente (CAI), desde el estadio Los Andes a las 6:15 p.m., con transmisión de TVMAX. Los Albinegros ocupan la cuarta posición del Este con 11 puntos, mientras que el CAI marcha cuarto en el Oeste con 6 unidades. Este clásico moderno es vital para las aspiraciones de ambos equipos, que buscan escalar en la tabla.

UMECIT vs Herrera cierra la fecha

Finalmente, la jornada 9 de la LPF concluirá el lunes 22 de septiembre a las 8:30 p.m., cuando el UMECIT FC enfrente al Herrera FC en el COS Sport Plaza. Los umecistas, terceros en el Este con 11 puntos, intentarán hacerse fuertes en casa frente a los Tiburones de Azuero, quintos en el Oeste con 6 unidades.

Con partidos decisivos y puntos cruciales en juego, esta fecha 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol podría marcar un antes y un después en la lucha por la clasificación rumbo a la fase final.

Otras noticias: Mundial Sub20 Jorge Dely Valdés entrenador de Panamá: ¿Por qué no llegar a semifinales?