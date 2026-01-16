LPF | Arranca el Torneo Clausura 2026 con la primera jornada de la Liga Panameña de Fútbol

El lunes 19 de enero por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube de TVMAX Panamá, UMECIT vs Deportivo Árabe Unido desde las 8:30 pm.

Panamá/La jornada 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) levanta el telón este fin de semana y promete un arranque cargado de emociones, estadios llenos y planteles reforzados que sueñan con dar el primer golpe del campeonato. Desde el viernes 16 de enero, la pelota vuelve a rodar en todo el país con duelos que mezclan historia, debutantes y aspirantes al título.

Calendario de la Jornada 1 – Clausura 2026 LPF

Viernes 16 de enero

Estadio Toco Castillo – 8:30 p.m.

Veraguas United vs Club Deportivo Universitario

El telón se abre con un choque ideal para medir ambiciones desde la primera fecha. Los locales buscarán hacerse fuertes en casa ante un Universitario que apunta a ser protagonista.

Sábado 17 de enero

Estadio Gustavo Posán (Parita) – 4:00 p.m.

Herrera FC vs Club Atlético Independiente (CAI)

Duelo de alto voltaje entre dos equipos que se reforzaron pensando en pelear arriba desde el arranque.

Estadio Agustín “Muquita” Sánchez (La Chorrera) – 6:15 p.m.

San Francisco FC vs Unión Coclé FC

El gran atractivo del día: el debut del Unión Coclé como nuevo inquilino de la máxima categoría del fútbol panameño.

COS Sports Plaza – 8:30 p.m.

Plaza Amador vs Sporting San Miguelito

El bicampeón del país sale a escena en un duelo que promete intensidad y tribunas encendidas.

Domingo 18 de enero

Estadio Rommel Fernández Gutiérrez – 7:15 p.m.

Alianza FC vs Tauro FC

Clásico capitalino, historia pura y un partido que nunca decepciona.

Lunes 19 de enero

8:30 p.m.

UMECIT FC vs Deportivo Árabe Unido

El cierre de la fecha con dos equipos que buscan arrancar sumando en la tabla.

Refuerzos que ilusionan en el Clausura 2026

Los clubes salieron al mercado con la misión de elevar el nivel competitivo del torneo y presentan nombres que refuerzan sus aspiraciones:

Club Atlético Independiente (CAI): Osman Rivera, Kevin Angulo, Daniel Petit, Brandon Waterman, Davis Contreras, Leonel Tejada, Chin Hormechea

Plaza Amador: Rudy Yearwood, Omar Browne, Gianni Cagua, José Rivas, Ernesto Walker, Enrique Laguna, Kevin Galván, Bayron Walters, Jean Rivera, Ronaldo Dinolis, José Rivera

Tauro FC: Jean Carlos Sánchez, Sergio Cunningham, Luis “Chaco” Zúñiga, Joseph Vargas, Kaleb Mosquera, Irving Hernández, Jonathan Ceceña, Ángel Guevara, Jhamal Rodríguez

Alianza FC: Jawer Fernando Landázuri, Gabriel Chiari De León

Sporting San Miguelito: Jefferson Asprilla, Leslie Heraldez, Héctor Hurtado, Sergio Ramírez, Marlon Ávila

UMECIT FC: Ober Almanza, Celino Hinojosa, Óscar Leonardo Becerra, David Almengor, Ronaldo Ford, Andrick Edwards, Michael Cazazola, Emmanuel Chanis

Deportivo Árabe Unido: Chamir Dupuy, Luis Enrique Gutiérrez Morales

Con clásicos, debuts y refuerzos de peso, la Liga Panameña de Fútbol Clausura 2026 se prepara para un inicio vibrante, donde cada punto desde la primera jornada puede marcar la diferencia en la carrera por el liderato y la clasificación.

