'Partido de vida o muerte' así cataloga Felipe Borowsky el partido ante Malacateco

Se calienta el ambiente previo al arranque del Torneo Clausura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol y en los estudios de Somos La Sele estuvo el director técnico del Sporting San Miguelito, Felipe Borowsky quien se refirió a los retos que tiene el club.

Los académicos arrancan el Torneo Clausura 2022 este viernes ante los actuales campeones el Alianza este viernes en el Complejo Deportivo de Los Andes II y el DT Borowsky explicó la planificación para estar en los dos torneos:

"No es fácil, creo que hoy día tenemos un grupo más fuerte, se fueron cinco o seis jugadores, la verdad estoy muy contento de tener el grupo que tengo, a parte de buenos jugadores, son buenas personas, lo más importante es el camerino, esa relación que nadie se crea más que nadie y lo más importante es ser honesto con ellos, hoy en día es difícil para nosotros jugar dos competencias, seguimos no cambiando lo que hemos hecho, esperamos hacer lo mismo o mejor para ser mejor y ser campeón".

¿Sería fracaso no ser campeón del Torneo Clausura 2022?

"Nosotros dejamos una bandera muy alta el año pasado, yo creo que no va ser fácil hacer lo mismo, los equipos se han reforzado muy bien, en nuestro grupo, un Tauro, un Árabe, Alianza actual campeón, mismo Potros que ingresaron jugadores de mucho renombre esta fuerte, Plaza tiene muy buen equipo, regresó ahora Gamboa, todos los equipos están bien, entonces va ser un torneo muy disputado, no va ser fácil y esperamos de nuevo llegar a la semifinal, para mi un fracaso sería no meternos en playoff y semifinales".

Partido contra Malacateco de Guatemala en la Liga Concacaf.

"Hemos estudiado bastante el equipo de ellos, han cambiado de cuerpo técnico, han traído ahora refuerzos locales, refuerzos mexicanos, pero están como nosotros, ellos empiezan este fin de semana, juegan domingo y al final estamos casi en las mismas, al final esos son partidos de vida y muerte, uno tiene que ir a luchar allá y regresar vivo y regresar vivo es un empate para mi no es un mal resultado, pero vamos con muchas ganas de hacer las cosas bien, es un torneo totalmente diferente, todavía la liga te da para experimentar, hacer cosas y uno tiene dieciséis fechas aquí no hay eso, hay que ir a matarse allá".

Felipe Borowsky confirmó que ante Alianza saldrán con todo porque no es de guardarse nada y de manera exclusiva confirmó que el defensor Roberto Chen no está habilitado para jugar.