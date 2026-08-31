EN VIVO LPF| UMECIT FC 0-0 Veraguas United: primer tiempo/ partido de la jornada 6 del Torneo Apertura 2026 por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/UMECIT FC y Veraguas United FC cierran la actividad de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) en un juego interconferencias que se realizará en el COS Sports Plaza y que puedes ver por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

¿Cómo llegan los equipos?

UMECIT FC (Conferencia Este): El conjunto 'universitario' atraviesa un arranque de torneo accidentado. Aún no registra victorias en las primeras cinco fechas (3 empates y 2 derrotas) y viene de caer 3-0 ante CD Plaza Amador en la jornada anterior. Necesitan sumar de a tres con urgencia para salir del fondo de la tabla de la Conferencia Este.

El conjunto 'universitario' atraviesa un arranque de torneo accidentado. Aún no registra victorias en las primeras cinco fechas (3 empates y 2 derrotas) y viene de caer 3-0 ante CD Plaza Amador en la jornada anterior. Necesitan sumar de a tres con urgencia para salir del fondo de la tabla de la Conferencia Este. Veraguas United FC (Conferencia Oeste): Por su parte, la escuadra veragüense ha mostrado solidez y se mantiene invicta en el certamen (2 victorias y 3 empates). Se ubican en los puestos de vanguardia de la Conferencia Oeste con 9 puntos y llegan tras empatar 3-3 en un intenso duelo contra San Francisco FC.

Claves del partido