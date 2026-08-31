LPF resultados | El Tauro resucita, San Francisco golea al líder y la liga alista su gran cierre de la fecha 6

Panamá/El Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) disputó una apasionante sexta jornada interconferencia repleta de emociones, sorpresas y resultados abultados en los distintos escenarios del país.

A falta de un solo compromiso para completar la fecha, la lucha en ambas tablas de posiciones se aprieta cada vez más en la carrera por los puestos de clasificación.

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Estreno victorioso para Narváez y sorpresiva goleada en la Chorrera

La actividad de la Jornada 6 arrancó el pasado viernes con un ingrediente sumamente especial en la banquilla. El estratega Franklin Narváez vivió un debut soñado al frente de Tauro FC, guiando al conjunto albinegro a una importante victoria 2-1 sobre el Club Atlético Independiente (CAI), precisamente su antiguo equipo. Este triunfo representa un auténtico tanque de oxígeno para los taurinos, que logran sumar de a tres por primera vez en la campaña.

Las acciones continuaron el sábado con dos duelos de alto impacto. En el Estadio Universidad Latina de Penonomé, el CD Universitario y el Deportivo Árabe Unido terminaron empatados sin goles (0-0) en un compromiso sumamente trabado. Sin embargo, la gran sorpresa de la fecha se dio en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez de La Chorrera, donde San Francisco FC propinó una contundente goleada 4-1 al CD Plaza Amador, frenando en seco el ritmo arrollador con el que venían los leones del Este.

La cartelera dominical mantuvo la cuota de goles y espectáculo. En el primer choque de la jornada, Unión Coclé y Alianza FC firmaron un vibrante empate 2-2, repartiéndose puntos en la provincia coclesana. Para cerrar la noche del domingo, el Sporting San Miguelito impuso condiciones en casa y superó con claridad 3-1 a Herrera FC, consolidando tres puntos clave para sus aspiraciones.

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Panorama de la tabla de posiciones en las conferencias Este y Oeste

A pesar de sufrir el traspié ante los monjes, el CD Plaza Amador se mantiene en la cima de la Conferencia Este con 13 puntos, escoltado por Alianza FC y el Deportivo Árabe Unido, ambos igualados con 9 unidades. Más abajo se ubican Sporting San Miguelito en la cuarta casilla con 8 puntos, Tauro FC que escala a la quinta posición con 5 unidades, y UMECIT FC en el fondo con 3 puntos.

En la Conferencia Oeste, la goleada de San Francisco FC afianzó al conjunto chorrerano como líder solitario con 13 puntos. Veraguas United se ubica en el segundo lugar con 9 unidades, seguido por el Club Atlético Independiente (CAI) y el CD Universitario, ambos igualados en la tercera posición con 6 puntos. La clasificación de la zona la cierran Herrera FC y Unión Coclé, ambos compartiendo el fondo con 5 unidades.

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Todo se decide esta noche en el cierre de la jornada

La sexta fecha del fútbol nacional bajará la persiana este lunes a partir de las 8:30 p.m. con el esperado enfrentamiento entre UMECIT FC y Veraguas United. El equipo umecista buscará urgentemente su primera victoria del certamen para salir del sótano del Este, mientras que los veragüenses intentarán sumar de a tres para recortar distancias con la cima del Oeste.

Este compromiso decisivo contará con una cobertura completa y transmisión totalmente EN VIVO a través de las pantallas de TVMAX, la plataforma TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

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