LPF resultados - Torneo Apertura 2026| Sporting San Miguelito impuso su ley a Herrera FC

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Panamá/Sporting San Miguelito consiguió una importante victoria por 3-1 sobre Herrera FC, en partido correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), disputado en el COS Sports Plaza.

El conjunto de San Miguelito tomó el control del encuentro desde los primeros minutos y encontró rápidamente la recompensa. Al minuto 11, Julio Betancourt abrió el marcador para poner el 1-0 y encaminar a su equipo hacia el triunfo.

Sporting mantuvo la presión y amplió su ventaja al minuto 24, cuando Robben Benítez apareció para marcar el segundo tanto de la noche. Con el 2-0, los locales se marcharon al descanso con una cómoda diferencia.

Herrera FC reaccionó en el complemento y logró descontar apenas iniciado el segundo tiempo. Joseph Cox, al minuto 52, marcó el 2-1 y devolvió la esperanza al conjunto herrerano.

Sin embargo, la respuesta de Sporting San Miguelito fue inmediata. Apenas dos minutos después, Adrián Bethancourt volvió a ampliar la ventaja al minuto 54 para establecer el definitivo 3-1.

En el tramo final, Herrera FC sufrió además la expulsión de Dean Tenorio, quien recibió dos tarjetas amarillas en cuestión de minutos, al 90+2' y 90+4', dejando a su equipo con diez jugadores.

Las estadísticas reflejaron un partido equilibrado en varios aspectos, aunque Sporting San Miguelito tuvo una ligera superioridad en la posesión, con 54 % frente al 46 % de Herrera FC. Los locales registraron nueve saques de puerta y tres tiros de esquina, mientras que Herrera sumó ocho saques de puerta y cuatro córners.

Pese a que Herrera FC contabilizó más ataques, con 114 frente a 107 de Sporting, el conjunto de San Miguelito fue más efectivo de cara al arco y aprovechó mejor sus oportunidades.

En el apartado disciplinario, Sporting San Miguelito recibió cuatro tarjetas amarillas, mientras Herrera FC vio dos amarillas y una roja.

Con tres goles y una actuación ofensiva efectiva, Sporting San Miguelito se quedó con los tres puntos en una jornada en la que supo responder al intento de remontada de Herrera y terminó imponiendo condiciones en el COS Sports Plaza.

Empate en Coclé

El Unión Coclé FC y Alianza FC empataron a dos goles por bando en el primer partido de la cartelera dominical que se disputó en el estadio Virgilio Tejeira Andrión de Penonomé.

David Hunt abrió la cuenta por el equipo coclesano con un gol al minuto 6 y Jameel Lynch la amplió con otro tanto al 49.

Los 'pericos' descontaron al minuto 49 por medio de un gol de Yeison Ortega. Posteriormente, en tiempo de reposición (90+4'), Carlos Rodríguez concretó el tanto para el 2-2 definitivo.

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