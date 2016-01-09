Fallece Maria De Filippis, primera mujer piloto de Fórmula 1

La italiana Maria Teresa De Filippis, que fue la primera mujer en pilotar un monoplaza de Fórmula 1, falleció a la edad de 89 años, cerca de Bérgamo, anunció este sábado el Grand Prix Drivers Club (GPDC).

Nacida el 11 de noviembre de 1926, De Filippis era todavía presidenta honoraria del GPDC, un club de expilotos de Fórmula 1 fundado en 1962 por el francés Louis Chiron y el argentino Juan Manuel Fangio, quintuple campeón del mundo.

Primera mujer de la historia en ser piloto de Fórmula 1, De Filippis se inscribió cinco veces en el Mundial, esencialmente a bordo de un Maserati privado, pero solo tomó la salida en tres grandes premios, en 1958: en Bélgica, donde terminó décima, en Portugal y en Italia, donde abandonó tras un problema mecánico.

En Mónaco, en 1958 y en 1959, De Filippis no logró clasificarse para el gran premio.

Pese a todo, mostró la vía a su compatriota Lella Lombardi, que después disputó doce grandes premios en los años setenta.