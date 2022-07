Gastón Faraudo se quedó con el intercolegial de baloncesto masculino

Panamá/La Escuela Técnica de Contabilidad y Comercio, Gastón Faraudo P., conquistó la Copa Claro U16 Masculino al superar por tablero de 69 por 56 al Colegio Brader; en un partido que tuvo como escenario el Instituto Italiano Enrico Fermi, en torneo que organiza la Liga de Baloncesto Kiwanis (LBK).

El colonense Lionel McDonald fue el MVP de la Gran Final, destacándose con triple-doble, encestó 15 puntos, fue el mejor debajo de los tableros con 12 rebotes, dio 10 asistencias y Aimar Tuñón fue el líder a la ofensiva con 33 puntos.

Los mejores a la ofensiva por el Brader fueron el MVP de la temporada 2022, Emmanuel Cheung con 28 tantos y Carlos Tejeira con 10 unidades.

La lista de jugadores destacados la encabeza Emmanuel Cheung del Colegio Brader con 116 puntos y 26 balones recuperados durante la temporada regular, Erick Cárdenas del IJA, con 101 rebotes, José Ramos del Enrico Fermi con 21 asistencias, Isaac Wright Müller del Balboa Academy con 13 bloqueos y Lionel McDonald del Gastón Faraudo P., con 7 triples.

Completan las menciones Yazid Acosta del Gastón Faraudo P como el Premio Valores por su dedicación y esfuerzo y el Novato del Año fue para su compañero de equipo Ricardo De Gracia.

El quinteto ideal lo conformaron:

José Ramos del Enrico Fermi, Erick Cárdenas del IJA, Emmanuel Cheung del Brader, Lionel McDonald y Yazid Acosta, los dos del Gastón Faraudo P.

Se dieron cita a la competencia trece equipos los cuales fueron: Academia Interamericana de Panamá, Colegio Brader, Instituto Italiano Enrico Fermi, Instituto Alberto Einstein, Instituto Episcopal San Cristóbal, Colegio San Agustín, Colegio Real de Panamá, Academia Hebrea de Panamá, Colegio de La Salle, The Oxford School, Balboa Academy, E. T. C. C. Gastón Farudo P. y el Instituto Justo Arosemena. Más de 170 jóvenes talentos jugaron en más de 40 partidos en la temporada que se extendió entre los meses de mayo a julio del presente año.

Con este torneo la Liga de Baloncesto Kiwanis Copa Claro 2022 vuelve a su formato de torneo intercolegial, el cual permite desarrollar y localizar talentos del baloncesto en diferentes áreas del país.