Mark Sánchez enfrenta acusaciones de tres delitos, aquí la cronología de eventos

El incidente del que todos hablan en los Estados Unidos.

Panamá/La noticia sacudió al mundo del deporte: Mark Sánchez, exmariscal de campo de la NFL y actual analista de FOX Sports, fue hospitalizado y arrestado el pasado sábado en Indianápolis, tras un confuso incidente que escaló a la violencia y terminó con el exjugador con múltiples puñaladas.

Otras noticias: MLB resultados | Los Dodgers vinieron de atrás gracias a cuadrangular de Teoscar Hernández

A continuación, la secuencia cronológica de los hechos, según los informes policiales:

La Madrugada del Sábado: El Incidente

1. Confrontación en la Carga: El altercado ocurrió aproximadamente a las 00:30 del sábado en el popular Distrito Wholesale, específicamente en los muelles de carga del Hotel Westin.

2. Abordaje y Reclamo: Sánchez, de 38 años y supuestamente bajo los efectos del alcohol, presuntamente abordó a un camionero de 69 o 68 años que trabajaba para una empresa de reciclaje. La declaración jurada señala que Sánchez le reclamó por estacionarse en esa zona.

3. Intensificación de la Violencia: La confrontación se intensificó. Imágenes de video captaron a Sánchez siguiendo al conductor, empujándolo e impidiéndole subir a su vehículo. Sánchez supuestamente insistió en subirse al camión a pesar de la negativa del trabajador.

4. Defensa y Agresión: Al sentirse en peligro y creyendo que el exjugador estaba intentando matarlo, el conductor utilizó gas pimienta contra Sánchez. Sin embargo, Sánchez continuó avanzando. El conductor, en una situación que consideró de “vida o muerte”, sacó un cuchillo y apuñaló a Sánchez “dos o tres veces en el pecho”. El conductor fue arrojado contra un contenedor de basura y al suelo durante el forcejeo.

5. Escape y Heridas: Sánchez, quien sufrió varias puñaladas en la zona derecha del torso, huyó del lugar. El conductor, por su parte, sufrió una laceración en la mejilla izquierda.

Otras noticias: MLB resultado | Azulejos de Toronto apalearon a los Yankees de Nueva York

El Sábado: Hospitalización y Arresto

Horas después del incidente, Sánchez fue arrestado por la IMPD (Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis) en un hospital, donde estaba siendo tratado por sus heridas. Sánchez le dijo a un oficial que solo recordaba haber intentado agarrarse a una ventana y que no sabía dónde o quién lo había apuñalado. Fox Sports confirmó que Sánchez se encontraba en condición estable.

El Domingo: Presentación de Cargos

La Fiscalía del Condado de Marion anunció los cargos el domingo por la mañana. Sánchez fue formalmente acusado de tres delitos menores:

1. Agresión con lesiones (o agresión con resultado de lesiones).

2. Intoxicación en público (o embriaguez en público que pone en peligro a otra persona).

3. Allanamiento ilegal de vehículo.

El fiscal Ryan Mears lamentó que el desacuerdo haya escalado a la violencia, declarando que "Este incidente nunca debió haber ocurrido".

Consecuencias Inmediatas

• Suspensión Laboral: Sánchez, quien tenía previsto formar parte del equipo de transmisión de FOX Sports para el partido entre los Raiders y los Colts en Indianápolis, fue retirado de la cobertura tras conocerse su arresto.

• Proceso Legal: La fianza para el ex-QB se fijó en $300 dólares. Se programó una audiencia inicial para el martes a las 8:30 a.m. ET.

Otras noticias: NFL noticias| Tirador que atacó sede de la liga padecía enfermedad cerebral degenerativa