¡MIRA AQUÍ! Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Jornada del domingo 17 de agosto por TVMAX y TVN Pass

Paraguay/Entramos a la segunda semana de actividad en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y, mientras nos acercamos a su desenlace, traemos la acción de la jornada de este domingo a través de TVMAX y TVN Pass

Para esta fecha podremos vivir las emociones de los partidos del baloncesto 3x3, el taekwondo y los clavados.

En el taekwondo se desarrollará la competencia de poomsae que es una modalidad que consiste en una serie de movimientos coreografiados que representan técnicas de defensa personal contra uno o varios oponentes imaginarios.

Mientras que en los clavados tendremos las pruebas en la plataforma de 10 metros, ramas femenina y masculina, en el trampolín, 3 metros femeninos y 3 metros sincronizados masculinos.

Panamá en ciclismo

Panamá tuvo participación en la prueba de ciclismo de ruta, en las ramas femenina y masculina que se realizó en la Costanera de Asunción.

Noemy Atencio terminó en el puesto 20 con tiempo de 2:52:02 horas en la rama femenina y Michael Caballero se ubico en el puesto 25 de la rama masculina y registró 3:23:26 horas

Esta fue la segunda presentación para ambos ciclistas en estos Juegos ya que participaron en las competencias de contrarreloj el pasado 10 de agosto. Atencio alcanzó el puesto 17 en esa prueba con tiempo de 44:42.68 minutos y Caballero ocupó la posición 14 con un registro de 53:27.91 minutos.

Situación

Actualmente Panamá se mantiene con tres medallas, divididas en una de oro, una de plata y una de bronce.

La nadadora Emily Santos obtuvo dos de esas preseas. Primero la de oro en los 100 metros pecho y segundo la de plata en los 200 metros pecho. En ambas distancias también estableció nuevos récords panamericanos junior.

El bronce se lo adjudicó el esgrimista Isaac Dorati quien compitió en la modalidad de espada.

Panamá acudió a esta cita continental juvenil con 34 atletas divididos en 14 disciplinas deportivas.

Entérese de lo que ocurre en los II Juegos Panamericanos Junior a través de TVMAX y TVN Pass.