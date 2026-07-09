Una moderna arena multideportiva, un Centro de Alto Rendimiento (CAR) y una piscina olímpica —infraestructuras que forman parte de la fase 1 de la Ciudad Deportiva de Bocas del Toro— fueron entregadas a la comunidad bocatoreña y a sus atletas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante una jornada de trabajo en la provincia.

Panamá/Una arena multideportiva, un Centro de Alto Rendimiento (CAR) y una piscina olímpica ya son una realidad en Bocas del Toro. El presidente José Raúl Mulino entregó este jueves las primeras instalaciones de la Ciudad Deportiva de Bocas del Toro, un complejo que llevaba años en promesas y que finalmente toma forma en el sector de Finca 8, distrito de Changuinola, con una inversión de B/.20,066,901.96 ejecutada por Pandeportes. "Fuimos terminando obras eternas que se empezaban, se anunciaban y nunca más se entregaban", dijo el mandatario, quien apuntó a gobiernos anteriores que, según afirmó, "pensaron más en su popularidad que en la gente".

Acompañado por la primera dama Maricel Cohen de Mulino y atletas bocatoreños, el mandatario develó la placa conmemorativa del CAR y recorrió la piscina olímpica y la Arena Multipropósito, con capacidad para 2 mil espectadores. "Esto no es un gasto, es una inversión", insistió Mulino, quien llamó a redoblar el apoyo a los jóvenes deportistas de la provincia. Al acto asistieron el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; la gobernadora Marcela Madrid; y el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, entre otras autoridades.

Esta primera fase incluye la Arena Multipropósito, el edificio del CAR —para deportes de combate, gimnasia artística y pesas— y una piscina olímpica techada con capacidad para 500 personas. El plan maestro contempla además un estadio de fútbol para 3 mil aficionados, un estadio de béisbol, auditorio y áreas recreativas. La obra, a cargo de Riga Services S.A., inició el 30 de mayo de 2023, alcanzó el 100% de avance y generó 225 empleos.