Mundial de Atletismo 2023: Yulimar Rojas se metió rápido en la final del triple salto

La venezolana Yulimar Rojas necesitó apenas un intento para sellar de la manera más rápida posible su pasaje a la final del triple salto del Mundial de atletismo de Budapest, este miércoles.

En la ronda de clasificación, Rojas llegó en su primera toma de contacto con la pista a 14,59 metros y superó así en veintinueve centímetros la marca que clasificaba de manera automática (14,30 metros) para la final del viernes. No necesitaba ya más intentos para garantizarse su presencia en la final.

La estrella venezolana de 27 años, que compitió con la bandera su país pintada en la mejilla, festejó esa rápida clasificación con un baile en la pista, nada más conocer la distancia que había alcanzado.

Yulimar Rojas es la dominadora absoluta del triple salto, donde es la vigente campeona olímpica y donde ha ganado los tres títulos mundiales seguidos al aire libre y los tres últimos mundiales bajo techo. A ello suma su condición de plusmarquista mundial de la prueba (15,67 metros al aire libre y 15,74 metros en pista cubierta).