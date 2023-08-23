Mundial de Atletismo 2023: Yulimar Rojas se metió rápido en la final del triple salto

Competencia

Yulimar Rojas
Yulimar Rojas / AFP
AFP
23 de agosto 2023 - 12:56

La venezolana Yulimar Rojas necesitó apenas un intento para sellar de la manera más rápida posible su pasaje a la final del triple salto del Mundial de atletismo de Budapest, este miércoles.

En la ronda de clasificación, Rojas llegó en su primera toma de contacto con la pista a 14,59 metros y superó así en veintinueve centímetros la marca que clasificaba de manera automática (14,30 metros) para la final del viernes. No necesitaba ya más intentos para garantizarse su presencia en la final.

Relacionado
Mundial de Atletismo 2023: ¡Sorprende! Yulimar Rojas revela quién es su principal rival
Yulimar Rojas

La estrella venezolana de 27 años, que compitió con la bandera su país pintada en la mejilla, festejó esa rápida clasificación con un baile en la pista, nada más conocer la distancia que había alcanzado.

Yulimar Rojas es la dominadora absoluta del triple salto, donde es la vigente campeona olímpica y donde ha ganado los tres títulos mundiales seguidos al aire libre y los tres últimos mundiales bajo techo. A ello suma su condición de plusmarquista mundial de la prueba (15,67 metros al aire libre y 15,74 metros en pista cubierta).

Relacionado
Mundial de Atletismo 2023:Alonso Edward corrió así en los 200 m por Panamá
Alonso Edward compite en 200 m del Mundial de Atletismo 2023
Relacionado
España: Hermoso se pone al margen en caso de beso del presidente de federación española
Jenni Hermoso
Relacionado
Panamá tiene nueva directiva en su Federación de Boxeo Olímpico
La junta directiva de la Federación Panameña de Boxeo Olímpico recibe sus credenciales

Temas relacionados

atletismo mundial de atletismo Yulimar Rojas Venezuela Budapest Hungría
Si te lo perdiste
Lo último
stats