NFL noticias | Récords históricos y la batalla crucial de la semana 14

Panamá/La NFL demostró una vez más su poderío masivo durante el feriado de Acción de Gracias, estableciendo marcas de audiencia que redefinen la historia de la liga.

El épico enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y los Dallas Cowboys no fue solo un duelo cargado de implicaciones de playoffs, sino que se coronó como el juego de temporada regular más visto en la historia de la NFL.

Una asombrosa cifra de 57.23 millones de espectadores sintonizó el partido que vio a Dak Prescott superar a Patrick Mahomes en una contienda estelar que terminó 31-28. Esta cifra no solo superó el récord anterior por un impactante +36%, sino que la audiencia llegó a un pico de 61.357 millones de espectadores. Además, el encuentro fue el juego de temporada regular de la NFL más reproducido en streaming de todos los tiempos en Paramount+.

Pero los récords no pararon allí. El enfrentamiento donde los Green Bay Packers vencieron a los Detroit Lions también hizo historia para FOX Sports, atrayendo a 47.7 millones de espectadores, convirtiéndose en el juego de temporada regular más visto de FOX en la historia. Su audiencia alcanzó un pico de 57.957 millones. Incluso el juego nocturno de Acción de Gracias (Bengals vs. Ravens), con 28.4 millones de espectadores a través de NBC, Peacock y Telemundo, fue el juego nocturno de Acción de Gracias más visto en la historia de la NFL.

El Tablero de la Semana 14: Lesiones y Rivalidad

Con el panorama de los playoffs intensificándose, la Semana 14 presenta desafíos cruciales, especialmente en el Thursday Night Football (TNF).

El choque entre los Dallas Cowboys y los Detroit Lions llega con una sombra de incertidumbre sobre los anfitriones, ya que el receptor abierto estrella de los Lions, Amon-Ra St. Brown, es catalogado como cuestionable debido a un esguince leve de tobillo. Este es uno de los tres puntos argumentales clave a seguir en el juego prime-time del jueves.

Mientras tanto, en la NFC Norte, se reaviva la rivalidad histórica cuando los Bears visitan a los Packers en Lambeau Field. El quarterback de Green Bay, Jordan Love, llega a la contienda con impulso, habiendo sido nombrado uno de los Jugadores Ofensivos de la Semana por su actuación en la Semana 13. A pesar del histórico peso ofensivo de esta rivalidad, el entrenador de los Bears, Ben Johnson, reconoció la dificultad del desafío, afirmando que los Packers "podrían ser la mejor defensa que hemos visto en todo el año".

En noticias paralelas, el mariscal de campo de los Chargers, Justin Herbert (lesionado de la mano izquierda), podría jugar el lunes por la noche contra los Eagles, según optimistas declaraciones de Jim Harbaugh. Además, la liga mira hacia el futuro con la designación de Deshaun Watson (Aquiles) para regresar a las prácticas de los Browns, y la revelación de los finalistas para la Clase del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional de 2026, que incluye a figuras legendarias como Bill Belichick y Robert Kraft.

La NFL se encuentra en su fase más emocionante, donde los récords de audiencia reflejan la intensa pasión que rodea a cada victoria y la carrera por la postemporada.

Con información de NFL.