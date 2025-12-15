NFL resultados: Broncos y Rams aseguran playoffs, Chiefs eliminados y drama en la recta final

Con solo tres semanas restantes , la AFC se perfila con Denver como favorito al No. 1 , mientras la NFC tiene a los Rams en la cima .

Panamá/La Semana 15 de la NFL 2025 dejó momentos históricos y definitorios en la carrera por los playoffs.

Los Denver Broncos y los Los Angeles Rams se convirtieron en los primeros equipos en clasificar oficialmente a la postemporada, mientras que los Kansas City Chiefs sufrieron una doble tragedia: eliminación matemática y la grave lesión de Patrick Mahomes.

Los Broncos (12-2) extendieron su racha a 11 victorias consecutivas –la más larga activa en la liga y la mejor en una sola temporada para la franquicia desde 2012– al remontar y vencer 34-26 a los Green Bay Packers en un duelo intenso en Mile High. Bo Nix lanzó cuatro pases de touchdown, y una intercepción clave de Pat Surtain II impulsó la remontada.

Con este triunfo, Denver no solo clinchó su segundo playoff consecutivo (primero desde la era Peyton Manning en 2012-2015), sino que tomó ventaja en la lucha por el seed No. 1 de la AFC sobre los New England Patriots.

Por su parte, los Rams (11-3) aseguraron su boleto con una victoria 41-34 sobre los Detroit Lions en un tiroteo ofensivo. Matthew Stafford lanzó para 368 yardas, y la defensa resistió en los momentos finales. Los Rams lideran la NFC West y tienen el inside track para el bye de primera ronda.

En otro partido destacado del domingo noche, los Minnesota Vikings (ya eliminados) jugaron como spoiler y vencieron 34-26 a los Dallas Cowboys, complicando seriamente las aspiraciones de playoffs de estos últimos. El joven quarterback J.J. McCarthy brilló con 250 yardas aéreas, dos TD por pase y uno por tierra, mostrando madurez en su segunda temporada como titular.

Otros resultados clave incluyeron la eliminación de los Chiefs tras caer ante los Chargers (donde Mahomes sufrió un desgarro de ACL que lo deja fuera el resto del año), y victorias importantes para contendientes como los Bills (remontada sobre Patriots) y Ravens.

