Panamá, con Edwin Núñez, sube a lo más alto del podio en bodyboard del Panamericano de Surf

Guatemala/Edwin Núñez conquistó la medalla de oro en la modalidad de bodyboard, rama masculina, del Campeonato Panamericano de Surf que se realiza en la playa El Rosario, Guatemala.

El surfista panameño se llevó los máximos honores en la final del bodyboard masculino al registrar 14.77 puntos. Esa cifra la obtuvo con la suma de sus dos mejores puntuaciones que fueron 8.00 y 6.77. Eder Luciano, de Brasil, quedó en el segundo lugar con 13.00 puntos. En tanto el peruano Cristopher Bayona (11.67 pts.) y el brasileño Sócrates Santana (6.10 unidades) se ubicaron en la tercera y cuarta posición, respectivamente.

Con esta actuación, Núñez supera su desempeño del Panamericano anterior, realizado el año pasado, en el que se ubicó en la cuarta posición de la final masculina de bodyboard.

"Estoy muy contento de lograr el objetivo. Veníamos enfocados en eso, estuvimos invictos en los 'heats' y lo que queríamos era mejorar ese cuarto lugar del año pasado. Sabíamos que podíamos dar más y aquí está el resultado", expresó el panameño en una entrevista al canal de YouTube de la Pan American Surf Association.

"Me gustan bastante las olas. Me sentía bien y las cosas se fueron dando", comentó. "Aquí hay buenos competidores. Muchos de ellos están en el circuito mundial, yo no estoy en esos niveles. Pero tengo el nivel, podía y lo he logrado", agregó.

En la entrevista, Núñez espera estar en la última etapa del circuito mundial de bodyboard donde se enfrentaría a los mejores del mundo en su modalidad.

Luz Grande, de Puerto Rico, se coronó campeona panamericana en el bodyboard femenino con un registro de 10.50. Le siguieron las brasileñas Maira Viana (9.17 pts.) y Maylla Venturin (9.00), que se ubicaron en la segunda y tercera posición, respectivamente. El cuarto puesto fue para la peruana Hannah Saavedra con una puntuación de 5.80.

La disciplina

El bodyboard (también llamado boogie board) es un deporte acuático similar al surf, pero en lugar de ir de pie sobre la tabla, el practicante (llamado bodyboarder) se desliza acostado, de rodillas o en posición dropknee (una rodilla sobre la tabla y la otra pierna hacia afuera).

Características principales

Tabla más corta y flexible que la de surf, diseñada específicamente para adaptarse al cuerpo del rider.

diseñada específicamente para adaptarse al cuerpo del rider. Se utilizan aletas para impulsarse y maniobrar mejor en las olas.

para impulsarse y maniobrar mejor en las olas. Es ideal para todo tipo de olas, incluso las más potentes y tubulares, por lo que es muy popular en lugares con olas rompientes fuertes.

Posiciones comunes

Prone: acostado boca abajo (la más común).

acostado boca abajo (la más común). Dropknee: una rodilla sobre la tabla, otra pierna extendida.

una rodilla sobre la tabla, otra pierna extendida. Stand-up: de pie (poco común pero posible).

Historia

El bodyboard fue popularizado en los años 70 por Tom Morey, quien inventó la primera tabla moderna de bodyboard, llamada originalmente "Boogie Board".

Se puede practicar en playas de todo el mundo, desde olas pequeñas para principiantes hasta olas grandes y peligrosas como en Hawai, Tahití o Australia.

