Panamá marcó el paso en arranque del Centroamericano Sub-23 de Voleibol 2025

El certamen es organizado por la Asociación de Federaciones Centroamericanas de Voleibol y se realiza en la ciudad de David, provincia de Chiriquí

Panamá/El conjunto de Panamá logró una importante victoria, ante un complicado equipo de Belice por 3-0 (25-18, 25-16, 27-25), en el partido estelar de la jornada, y que abrió la actividad del Grupo A en el VII Campeonato Centroamericano Sub-23 Masculino de AFECAVOL que se realiza en la ciudad de David, provincia de Chiriquí.

Panamá sacó provecho de su ventaja en bloqueo 9-3 y en servicio 8-1. Mientras que Belice fue mejor en puntos conseguidos en ataque 42-32, pero no pudo encontrar el equilibrio para revertir el marcador final.

La clave de la victoria de Panamá fueron los 28 puntos alcanzados por errores no forzados que concedió Belice contra 13 propios.

Por Panamá, Víctor Araúz y Kendrieck Newby terminaron con 11 puntos en su cuenta, respaldados por Víctor Pérez quien consiguió 10 anotaciones.

Belice tuvo en Kaelen Ingram a su principal figura ofensiva con 22 puntos, pero no tuvo mucho respaldo ya que el segundo mejor anotador de los beliceños, fue Eleazar Mejía con 9 puntos.

Tras el triunfo, Horacio Angulo, entrenador de Panamá señaló: "Sabíamos que Belice es un equipo muy fuerte, estábamos conscientes de lo que podía traer para este juego, así que tratamos de trabajar en el servicio y la consistencia por las esquinas. Definitivamente este es el grupo de la 'muerte', así que toda victoria es clave. Sabemos de la trayectoria que trae Guatemala, y además los equipos en el otro grupo también tienen lo suyo. Para nosotros es ir partido por partido para tratar de llegar a la final".

En tanto Albert Humes, entrenador de Belice mencionó: "Fue un partido muy duro, los jugadores dieron su mayor esfuerzo, pero tenemos que reconocer que Panamá hizo un gran trabajo. Ahora tenemos que tratar de hacer las cosas mejor en nuestro siguiente encuentro".

El próximo partido de Panamá será ante Guatemala en un partido que está programado para las 7:30 p.m. (hora panameña). Esta encuentro será el primero para los guatemaltecos en el certamen.

Otros partidos

Costa Rica vs El Salvador

La representación de Costa Rica se mostró contundente, al sumar su primera victoria contra El Salvador por 3-0 (25-23, 25-18, 25-20) en la actividad correspondiente al Grupo B.

Costa Rica fue muy consistente durante el partido, pese a que El Salvador se mantuvo cerca en el marcador en los tres sets, pero sin incomodar de forma seria al rival.

La escuadra costarricense hizo valer su mejor bloqueo, al aventajar al rival 11-8, también fue muy superior en puntos en servicio 8-2, y logró el trabajo necesario en puntos en ataque 34-32. En puntos por errores no forzados El Salvador cedió 22 contra 19 de Costa Rica.

Al ataque por Costa Rica, cuatro jugadores superaron los dos dígitos en puntos conseguidos, encabezados por Yulius Brown con 14, seguido por Stanley Grant con 12, Ignacio Sánchez con 11 y Jeremy Vanega con 10.

Por El Salvador, Gustavo Ortiz fue la figura con 13 puntos, respaldado por Abner Cano con 12 y Andrés Reyes con 11.

César Salas, entrenador de Costa Rica señaló tras el triunfo conseguido: "Estamos muy contentos por el despliegue del equipo, lo que habíamos planteado antes del juego se ejecutó al pie de la letra, aunque hay algunas cositas que corregir, pero son mínimas. El equipo mostró buen bloqueo, y un saque muy efectivo, además el ataque fue contundente, así que todas nuestras herramientas funcionaron, no queda más que seguir creciendo en este evento".

En tanto Andrea Genova, entrenadora de El Salvador apuntó: "Sabíamos que íbamos a jugar contra el equipo más potente del grupo. A pesar de todo, jugamos bien en nuestro primer partido. Sabemos que los cruces son fundamentales para lograr un buen resultado, así que hay que enfocarnos en los partidos contra Nicaragua y Honduras".

Nicaragua vs Honduras

La Selección de Nicaragua vino desde atrás, al derrotar al conjunto de Honduras en cinco sets (23-25, 22-25, 25-8, 25-12, 15-6), para sumar de esta forma su primera victoria en el marco del Grupo B.

Honduras inició con fuerza el partido al llevarse los dos primeros sets, ante una escuadra de Nicaragua que tardó en encontrar la mejor versión de su juego.

Los nicaragüenses dieron forma a la victoria gracias a su mejor ataque, en el que Yader León fue la principal figura con 29 puntos en su cuenta, de ellos 27 fueron en ataque y 2 en servicio.

También por Nicaragua destacó a la ofensiva Jesy Umaña con 18 puntos, mientras que Josué Blandón terminó con 16 puntos.

Por Honduras, Jesús Montes, fue el único que pudo superar los dos dígitos en puntos anotados con 14.

En colectivo, Nicaragua fue mejor en ataque 69 contra 33, y puntos en servicio 7-2, aunque Honduras logró más puntos en bloqueo 9-3, mientras que, en puntos por errores no forzados, ambas escuadras estuvieron parejos, los nicaragüenses cedieron 32 contra 31 de los hondureños.

Tras la victoria Jorge Mena, entrenador del conjunto de Nicaragua señaló: "Los dos primeros sets fueron muy complicados, el equipo cometió muchos errores y eso nos afectó, pero logramos hacer los ajustes necesarios para dar forma a la victoria en los tres siguientes sets. Sabíamos que, si perdíamos el partido, iba a restar mucho nuestras posibilidades de avanzar".

Por su parte Miguel Pagoaga, entrenador de Honduras explicó: "Empezamos muy bien, dimos la sorpresa ganando los dos primeros sets, pero luego los chicos fallaron en el recibo. No queda más que tratar de mejorar esos puntos que nos afectaron para el siguiente duelo. Las fallas en el recibo, y la mala ubicación en el bloqueo nos terminó afectando mucho".

Información de AFECAVOL