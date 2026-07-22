Taekwondo| Chiriquí albergará por primera vez la Copa Embajador de Corea de Poomsae

Panamá/El taekwondo de la provincia de Chiriquí se vestirá de gala para recibir, por primera vez, la Copa Embajador de Corea de Taekwondo, modalidad Poomsae, un evento deportivo de alto nivel que se celebrará el próximo viernes 24 en las instalaciones del gimnasio La Basita, ubicado en la ciudad de David.

El campeonato contará con la presencia del S.E. Han Byoung-jin y una masiva participación de atletas provenientes de diversas regiones de la geografía nacional. Delegaciones de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chitré, Los Santos, Veraguas, Coclé y la provincia anfitriona, Chiriquí, se darán cita en la alfombra para competir al más alto nivel y consolidar este histórico encuentro deportivo en tierras chiricanas.

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Este torneo tiene como principal objetivo fortalecer el desarrollo de esta disciplina en Panamá, promoviendo de manera integral valores fundamentales como el respeto, la disciplina, la perseverancia y la integridad, elementos clave en la formación de los atletas locales.

Además de su impacto deportivo, la Copa rinde un profundo homenaje a los lazos de amistad y cooperación que unen a la República de Corea y Panamá, haciendo un especial reconocimiento al valioso apoyo que brinda la Embajada de Corea en la promoción y el crecimiento del taekwondo dentro del territorio nacional.

Este evento servirá de inicio para el Campeonato Nacional de Taekwondo.

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Poomsae

El poomsae es una secuencia coreografiada de técnicas de taekwondo que simula un combate contra uno o varios oponentes imaginarios. Combina bloqueos, golpes, patadas, desplazamientos y cambios de dirección siguiendo un patrón establecido.

Su propósito es desarrollar habilidades fundamentales como:

La precisión técnica.

El equilibrio y la coordinación.

La fuerza y el control corporal.

La concentración y la disciplina.

La correcta respiración durante la ejecución.

En las competiciones de World Taekwondo, los jueces evalúan aspectos como:

Exactitud de las técnicas y del recorrido del poomsae.

Potencia y velocidad.

Ritmo y fluidez.

Equilibrio y estabilidad.

Expresión de la energía y el control.

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Tipos de poomsae

Existen dos categorías principales:

Poomsae reconocidos (oficiales): Son los patrones tradicionales, como los ocho Taegeuk para grados de cinturón de color y otros más avanzados para cinturones negros, como Koryo, Keumgang y Taebaek.

Son los patrones tradicionales, como los ocho para grados de cinturón de color y otros más avanzados para cinturones negros, como Koryo, Keumgang y Taebaek. Poomsae de estilo libre (Freestyle): Permiten incorporar movimientos acrobáticos, música y una mayor creatividad, siempre dentro de las reglas de competición.

Nota de prensa