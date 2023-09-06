US Open 2023: Medvedev alcanza las semifinales

Con otra victoria ante su compatriota y amigo Andrey Rublev, el tenista ruso Daniil Medvedev clasificó el miércoles a las semifinales del Abierto de Estados Unidos, donde podría vivir un duelo de alto voltaje frente a Carlos Alcaraz.

El español, defensor de este título de Grand Slam, se medía en el último cruce nocturno del miércoles ante el alemán Alexander Zverev, subcampeón en 2020.

En una sofocante tarde en Nueva York, Medvedev, tercer sembrado, se impuso por un claro 6-4, 6-3 y 6-4 a Rublev (8), que encajó su novena derrota en unos cuartos de final de Grand Slam.

Dominando desde el servicio y más efectivo en los momentos clave, Medvedev mantuvo siempre el control del partido ante un Rublev que solo alcanzó a ponerse brevemente en cabeza durante el tercer set.

Compitiendo bajo un fuerte calor y humedad en Flushing Meadows, donde las temperaturas rondaban los 35º, un extenuado Medvedev se acercó durante el tercer set a una de las cámaras de la pista para mandar un mensaje de protesta.

"No lo pueden ni imaginar. Un jugador va a morir (algún día), y entonces verán", afirmó el ruso cuando iba por su toalla para secarse el sudor.

"Las condiciones fueron brutales. Lo único bueno es que ambos jugadores sufren", dijo Medvedev en la entrevista posterior al duelo, que se prolongó por dos horas y 48 minutos.

Con este resultado, Medvedev le asestó una nueva y dolorosa derrota a Rublev, amigo, competidor desde la infancia y también padrino de su hija.

- Zverev en el camino de Alcaraz -

Tras una semana y media sin sobresaltos, Carlos Alcaraz comienza el miércoles el gran ascenso hacia su segundo trofeo del US Open ante Alexander Zverev.

De vencer al alemán, quien va acercándose al nivel anterior a su grave lesión, Alcaraz chocará en semifinales con Medvedev antes de una eventual final el domingo con Novak Djokovic, en el duelo más anhelado por el mundo del tenis.

El serbio, a la caza de su título 24 de Grand Slam, ya está instalado en las semifinales de Nueva York, donde quiere arruinar el despegue de la promesa local Ben Shelton, que a sus 20 años es estadounidense más joven en estas alturas en tres décadas.

Alcaraz se encontrará con un Zverev con la confianza al alza tras el triunfo del lunes ante Jannik Sinner pero también más tocado físicamente por las casi cinco horas nocturnas en que batalló por derribar al joven italiano.

"Supongo que estoy de vuelta", se reivindicó Zverev en su discurso triunfal de madrugada.

El alemán, de 26 años, no solo está recuperando el tenis con el que conquistó 20 títulos, incluidos cinco Masters 1000, y llegó a la final de Nueva York en 2020.

Durante la rehabilitación de su grave lesión de tobillo del año pasado en Roland Garros, 'Sascha' también trabajó para fortalecerse mentalmente y atemperar su explosivo carácter, que le generó escándalos como su expulsión en Acapulco por golpear violentamente la silla del juez con la raqueta y también varias acusaciones de violencia doméstica.

Por su parte, Alcaraz sigue sin resentir la presión de su primera defensa de un título de Grand Slam y los mayores temores a su alrededor se centran en unas molestias en la pierna izquierda que le llevaron a jugar con un vendaje en el anterior cruce ante Matteo Arnaldi.

- El tercer intento de Sabalenka -

En la rama femenina, la bielorrusa Aryna Sabalenka arrolló en el primer partido de la jornada a la joven china Qinwen Zheng por 6-1 y 6-4 y avanzó a sus terceras semifinales seguidas en Flushing Meadows.

A sus 25 años, la bielorrusa volvió a demostrar que es la jugadora más regular de la actualidad, con cinco presencias consecutivas en los últimos Grand Slams.

Esa consistencia la llevará a desbancar el lunes a Iga Swiatek del número uno de la WTA, que la polaca perdió con su inesperada eliminación en octavos.

"Obviamente estoy contenta de convertirme en número uno, es muy importante, pero antes tengo cosas que hacer en Nueva York", dijo Sabalenka sobre su deseada primera corona del US Open.

Zheng, por su parte, pagó los nervios de estrenarse en unos cuartos de final de Grand Slam a sus 20 años.

La china, una de las revelaciones de esta edición tras su victoria ante Ons Jabeur, se quedó sin respuestas ante la demoledora derecha de Sabalenka y no tuvo ni una oportunidad para romperle el servicio.

Zheng era la primera tenista china entre las ocho mejores de Nueva York desde Wang Qiang en 2019.

"Si hablamos sólo del resultado (del torneo), por supuesto que no es malo para mí. Pero, honestamente, quería llegar más lejos", reconoció. "Ella (Sabalenka) me hizo pensar que necesito trabajar en mi tenis".

El otro cruce de cuartos lo protagonizarán la checa Marketa Vondrousova, ganadora del pasado Wimbledon, frente a la estadounidense Madison Keys, que persigue su primera semifinal en Flushing Meadows desde 2018.