US Open 2025 | Aryna Sabalenka es la reina del Abierto de los Estados Unidos
La tenista bielorrusa defiende con autoridad su título en Flushing Meadows al vencer en la final a Amanda Anisimova por 6-3 y 7-6(3), consolidando su reinado en el número 1 del mundo con su cuarto Grand Slam.
Nueva York, Estados Unidos/La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka acaba de coronarse por segundo año consecutivo como campeona del Abierto de Estados Unidos, consolidándose no solo como la número 1 del mundo, sino también como una de las dominadoras indiscutibles del tenis femenino internacional.
Con una actuación soberbia a lo largo de todo el torneo, Sabalenka demostró una vez más su poderío desde el fondo de la pista, su madurez táctica y una fortaleza mental admirable.
Datos clave de la campeona:
- Nombre completo: Aryna Sabalenka
- Nacionalidad: Bielorrusa
- Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 1998 (27 años)
- Lugar de nacimiento: Minsk, Bielorrusia
- Altura: 1,82 metros
- Ranking WTA: 1.ª (alcanzó el número 1 por primera vez en septiembre de 2023)
- Entrenador: Anton Dubrov
- Títulos en su carrera: 21
- Títulos de Grand Slam: 4
- US Open: 2024, 2025
- Abierto de Australia: 2023, 2024
Recorrido impecable en el US Open 2025:
Sabalenka llegó a Flushing Meadows con el objetivo claro de defender su título y no dejó nada al azar. Su recorrido fue contundente:
- 1.ª ronda: derrotó a Rebeka Masarova (SUI) por 7-5, 6-1.
- 2.ª ronda: venció a Polina Kudermetova (RUS) por 7-6(7/4), 6-2.
- 3.ª ronda: superó a Leylah Fernández (CAN, cabeza de serie n.º 31) por 6-3, 7-6(7/2).
- Octavos de final: derrotó a Cristina Bucsa (ESP) por 6-1, 6-4.
- Cuartos de final: avanzó tras la retirada previa de Marketa Vondrousova (CZE).
- Semifinales: remontó ante Jessica Pegula (USA, n.º 4) por 4-6, 6-3, 6-4 en un partido lleno de emociones.
- Final: cerró su espectacular campaña venciendo a Amanda Anisimova (USA, n.º 8) por 6-3, 7-6(7/3).
Un partido final de alto nivel:
La final frente a Amanda Anisimova fue un duelo de gigantes. Sabalenka impuso su potentísimo servicio y sus golpes planos desde el fondo, pero Anisimova no se rindió en ningún momento, especially en un segundo set que se definió en el tie-break. Al final, la experiencia y la jerarquía de Sabalenka prevalecieron para sellar su cuarto Grand Slam.
