US Open 2025 | Aryna Sabalenka es la reina del Abierto de los Estados Unidos

La tenista bielorrusa defiende con autoridad su título en Flushing Meadows al vencer en la final a Amanda Anisimova por 6-3 y 7-6(3), consolidando su reinado en el número 1 del mundo con su cuarto Grand Slam.

Nueva York, Estados Unidos/La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka acaba de coronarse por segundo año consecutivo como campeona del Abierto de Estados Unidos, consolidándose no solo como la número 1 del mundo, sino también como una de las dominadoras indiscutibles del tenis femenino internacional.

Con una actuación soberbia a lo largo de todo el torneo, Sabalenka demostró una vez más su poderío desde el fondo de la pista, su madurez táctica y una fortaleza mental admirable.

Datos clave de la campeona:

Nombre completo: Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka Nacionalidad: Bielorrusa

Bielorrusa Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 1998 (27 años)

5 de mayo de 1998 (27 años) Lugar de nacimiento: Minsk, Bielorrusia

Minsk, Bielorrusia Altura: 1,82 metros

1,82 metros Ranking WTA: 1.ª (alcanzó el número 1 por primera vez en septiembre de 2023)

1.ª (alcanzó el número 1 por primera vez en septiembre de 2023) Entrenador: Anton Dubrov

Anton Dubrov Títulos en su carrera: 21

21 Títulos de Grand Slam: 4

4 US Open: 2024, 2025

2024, 2025 Abierto de Australia: 2023, 2024

Recorrido impecable en el US Open 2025:

Sabalenka llegó a Flushing Meadows con el objetivo claro de defender su título y no dejó nada al azar. Su recorrido fue contundente:

1.ª ronda: derrotó a Rebeka Masarova (SUI) por 7-5, 6-1.

derrotó a Rebeka Masarova (SUI) por 7-5, 6-1. 2.ª ronda: venció a Polina Kudermetova (RUS) por 7-6(7/4), 6-2.

venció a Polina Kudermetova (RUS) por 7-6(7/4), 6-2. 3.ª ronda: superó a Leylah Fernández (CAN, cabeza de serie n.º 31) por 6-3, 7-6(7/2).

superó a Leylah Fernández (CAN, cabeza de serie n.º 31) por 6-3, 7-6(7/2). Octavos de final: derrotó a Cristina Bucsa (ESP) por 6-1, 6-4.

derrotó a Cristina Bucsa (ESP) por 6-1, 6-4. Cuartos de final: avanzó tras la retirada previa de Marketa Vondrousova (CZE).

avanzó tras la retirada previa de Marketa Vondrousova (CZE). Semifinales: remontó ante Jessica Pegula (USA, n.º 4) por 4-6, 6-3, 6-4 en un partido lleno de emociones.

remontó ante Jessica Pegula (USA, n.º 4) por 4-6, 6-3, 6-4 en un partido lleno de emociones. Final: cerró su espectacular campaña venciendo a Amanda Anisimova (USA, n.º 8) por 6-3, 7-6(7/3).

Un partido final de alto nivel:

La final frente a Amanda Anisimova fue un duelo de gigantes. Sabalenka impuso su potentísimo servicio y sus golpes planos desde el fondo, pero Anisimova no se rindió en ningún momento, especially en un segundo set que se definió en el tie-break. Al final, la experiencia y la jerarquía de Sabalenka prevalecieron para sellar su cuarto Grand Slam.

