EN VIVO| Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025| Jornada del jueves 14 de agosto por TVMAX y TVN Pass

Paraguay/Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 están cerca de cumplir con la primera mitad de su calendario de eventos. Mientras llega ese momento, podrás disfrutar, emocionarte y vivir lo que atletas jóvenes de diferentes países americanos tienen qué ofrecer en cada competencia que puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

Para esta jornada, correspondiente al jueves 14 de agosto, se tienen pruebas programadas en las siguientes disciplinas:

Balonmano

Ciclismo de pista

Hockey

Natación

Squash

Tenis

Vela

Voleibol

Aspectos generales

Panorama

Fechas y marco general : La segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior se celebra del 9 al 23 de agosto de 2025 en Paraguay, con sede principal en Asunción y algunas pruebas en Luque, San Bernardino, Encarnación, Ypacaraí y San Juan del Paraná.

: La segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior se celebra del de 2025 en Paraguay, con sede principal en Asunción y algunas pruebas en Luque, San Bernardino, Encarnación, Ypacaraí y San Juan del Paraná. Participación : Más de 4 000 atletas de 41 países compiten en 28 deportes y 43 disciplinas . México encabeza la delegación más numerosa con 384 atletas, seguido por Brasil (362), Argentina (339) y la delegación anfitriona de Paraguay (318).

: Más de de 41 países compiten en y . México encabeza la delegación más numerosa con 384 atletas, seguido por Brasil (362), Argentina (339) y la delegación anfitriona de Paraguay (318). Clasificación a Lima 2027: Los campeones en cada disciplina obtendrán plazas directas para los Juegos Panamericanos Lima 2027, con un total estimado de 218 cupos (200 individuales y 18 colectivos).

Ceremonia inaugural

La ceremonia inaugural tuvo lugar el 9 de agosto en el Estadio Defensores del Chaco, con un espectáculo cultural que incluyó danza, símbolos nacionales, drones, encendido del pebetero y música, marcando el inicio de esta fiesta deportiva juvenil .

en el Estadio Defensores del Chaco, con un espectáculo cultural que incluyó danza, símbolos nacionales, drones, encendido del pebetero y música, marcando el inicio de esta fiesta deportiva juvenil . En su presentación oficial previa, el presidente Santiago Peña y autoridades deportivas destacaron el compromiso de los más de 300 atletas paraguayos y los valores de esfuerzo y unidad que representan.

Los abanderados paraguayos fueron Nicole Anahí Martínez (remo) y Lars Flaming (jabalina), junto con escoltas como Fiorella Gatti (squash), Kyle Bogado (levantamiento de pesas) y Janine Hanspach (esgrima).

Medallero

Brasil se encuentra en el primer lugar del cuadro general de medallas con 44 de oro, 21 de plata y 26 de bronce para un total de 91.

Estados Unidos y Chile se ubican en la segunda y tercera posición del medallero con 55 y 29 preseas acumuladas, respectivamente.

Panamá

La delegación panameña se conformó por 34 atletas y, hasta el momento, registra tres medallas (una de oro, una de plata y una de bronce)

Emily Santos e Isaac Dorati son los únicos atletas panameños que han obtenido medallas en cuatro jornadas completas.

Santos se llevó dos medallas, una de oro y una de plata en los 100 y 200 metros pecho en la natación. Además estableció nuevos récords panamericanos junior en esas distancias.

Dorati se adjudicó la medalla de bronce en la prueba de espada masculina en el esgrima.

Los atletas panameños que están por competir en los Juegos Panamericanos Junior son:

Atletismo 🏃🏾‍♀️

Ivana Mc Farlane

Miguel Ángel Aronátegui

Gimnasia Artística 🤸🏽‍♀️

Aylin Goon Lan

Susan Madera

Ana Lucía Beitia

María Rojas

André Llamas

Golf 🏌🏻‍♂️

Juan José Rodríguez

Carlos Sacre

Karate 🥋

Edwin Castillo

Levantamiento de Pesas 🏋🏽‍♀️

Kelly Aparicio

Lucha 🤼‍♀️

Yusneiry Agrazal

Jeanice Mejía

Royglen Temple

Manuel Brown

Sadath Ortega

Patinaje 🛼

Camila García De Paredes

Taekwondo 🥋

Ian Romero

Brenda Brooks

Triatlón 🏃🏾‍♂️🏊🏻‍♀️🚴🏻‍♂️