EN VIVO| Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025| Jornada del jueves 14 de agosto por TVMAX y TVN Pass
Sintoniza los II Juegos Panamericanos Junior AQUÍ
Paraguay/Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 están cerca de cumplir con la primera mitad de su calendario de eventos. Mientras llega ese momento, podrás disfrutar, emocionarte y vivir lo que atletas jóvenes de diferentes países americanos tienen qué ofrecer en cada competencia que puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.
Para esta jornada, correspondiente al jueves 14 de agosto, se tienen pruebas programadas en las siguientes disciplinas:
- Balonmano
- Ciclismo de pista
- Hockey
- Natación
- Squash
- Tenis
- Vela
- Voleibol
Aspectos generales
Panorama
- Fechas y marco general: La segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior se celebra del 9 al 23 de agosto de 2025 en Paraguay, con sede principal en Asunción y algunas pruebas en Luque, San Bernardino, Encarnación, Ypacaraí y San Juan del Paraná.
- Participación: Más de 4 000 atletas de 41 países compiten en 28 deportes y 43 disciplinas. México encabeza la delegación más numerosa con 384 atletas, seguido por Brasil (362), Argentina (339) y la delegación anfitriona de Paraguay (318).
- Clasificación a Lima 2027: Los campeones en cada disciplina obtendrán plazas directas para los Juegos Panamericanos Lima 2027, con un total estimado de 218 cupos (200 individuales y 18 colectivos).
Ceremonia inaugural
- La ceremonia inaugural tuvo lugar el 9 de agosto en el Estadio Defensores del Chaco, con un espectáculo cultural que incluyó danza, símbolos nacionales, drones, encendido del pebetero y música, marcando el inicio de esta fiesta deportiva juvenil .
- En su presentación oficial previa, el presidente Santiago Peña y autoridades deportivas destacaron el compromiso de los más de 300 atletas paraguayos y los valores de esfuerzo y unidad que representan.
- Los abanderados paraguayos fueron Nicole Anahí Martínez (remo) y Lars Flaming (jabalina), junto con escoltas como Fiorella Gatti (squash), Kyle Bogado (levantamiento de pesas) y Janine Hanspach (esgrima).
Medallero
Brasil se encuentra en el primer lugar del cuadro general de medallas con 44 de oro, 21 de plata y 26 de bronce para un total de 91.
Estados Unidos y Chile se ubican en la segunda y tercera posición del medallero con 55 y 29 preseas acumuladas, respectivamente.
Aquí puedes la tabla general de medallas completa y detallada
Panamá
La delegación panameña se conformó por 34 atletas y, hasta el momento, registra tres medallas (una de oro, una de plata y una de bronce)
Emily Santos e Isaac Dorati son los únicos atletas panameños que han obtenido medallas en cuatro jornadas completas.
Santos se llevó dos medallas, una de oro y una de plata en los 100 y 200 metros pecho en la natación. Además estableció nuevos récords panamericanos junior en esas distancias.
Dorati se adjudicó la medalla de bronce en la prueba de espada masculina en el esgrima.
Los atletas panameños que están por competir en los Juegos Panamericanos Junior son:
Atletismo 🏃🏾♀️
- Ivana Mc Farlane
- Miguel Ángel Aronátegui
Gimnasia Artística 🤸🏽♀️
- Aylin Goon Lan
- Susan Madera
- Ana Lucía Beitia
- María Rojas
- André Llamas
Golf 🏌🏻♂️
- Juan José Rodríguez
- Carlos Sacre
Karate 🥋
- Edwin Castillo
Levantamiento de Pesas 🏋🏽♀️
- Kelly Aparicio
Lucha 🤼♀️
- Yusneiry Agrazal
- Jeanice Mejía
- Royglen Temple
- Manuel Brown
- Sadath Ortega
Patinaje 🛼
- Camila García De Paredes
Taekwondo 🥋
- Ian Romero
- Brenda Brooks
Triatlón 🏃🏾♂️🏊🏻♀️🚴🏻♂️
- Iker Batista
- Oliver Batista
- María Jimena Ansin
- Liska Arteaga