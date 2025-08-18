Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Jornada del lunes 18 de agosto por TVMAX y TVN Pass

Paraguay/Los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 siguen su curso y hoy te presentamos una jornada que promete emociones a través de TVMAX y TVN Pass.

Para este lunes 18 de agosto les presentamos la acción de deportes tales como: tenis de mesa, voleibol y clavados.

En el tenis de mesa se realizarán encuentros individuales masculinos y femeninos. También se disputarán las finales de los dobles, masculinos y femeninos.

El voleibol presentará partidos en la rama masculina y en los clavados se llevan a cabo tienen programadas las pruebas de trampolín 1 metro, rama femenina, y 3 metros, en la división masculina. Además de la plataforma de 10 metros (masculino).

Otras disciplinas con actividad en esta fecha son el balonmano, el voleibol de playa, la vela, el patinaje de velocidad y el hockey.

Entérate de lo que ocurre en los Juegos Panamericanos Junior por TVMAX y TVN Pass.

Participación panameña

La delegación de Panamá participó este domingo en las pruebas de ciclismo de ruta, ramas masculina y femenina que se realizó en la Costanera de Asunción, Paraguay.

Primero se llevó a cabo la competencia en la rama femenina y en ella participó Noemy Atencio.

La ciclista panameña terminó en el puesto 20 con tiempo de 2:52:02 horas. Con ese registro estuvo a 43 segundos de diferencia de la argentina Julieta Benedetti quien se quedó con la medalla de oro al hacer el recorrido y cruzar la meta en 2:51:19 horas.

La ecuatoriana Natalie Revelo y la colombiana Natalia Garzón se adjudicaron las preseas de plata y bronce, respectivamente.

La prueba tuvo una distancia de 106,4 kilómetros la que se completó en ocho vueltas por la Costanera de Asunción.

Michael Caballero fue el segundo en competir por la delegación panameña en esta jornada de ciclismo de ruta.

El panameño se ubico en el puesto 25 de la rama masculina y registró 3:23:26 horas. Este tiempo representó una diferencia de 4:52 minutos del ganador de la medalla de oro, el mexicano José Prieto quien culminó la prueba en 3:18:34 horas.

Ciro Pérez, de Uruguay, y Octavio Salmón, de Argentina, se llevaron las medallas de plata y bronce, respectivamente.

El recorrido en el ciclismo de ruta masculino se realizó en una distancia de 146 kilómetros que se completaron a 11 vueltas.