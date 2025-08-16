EN VIVO| Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Jornada del sábado 16 de agosto por TVMAX y TVN Pass

Paraguay/Los Juegos Panamericanos Junior cumplen su primera semana y, poco a poco, nos acercamos a su desenlace.

Mientras se aproxima el final, TVMAX y TVN Pass te traen lo que ocurre en deportes tales como clavados, taekwondo y el baloncesto 3x3.

Para esta fecha se realizan en los clavados las pruebas de trampolín de un metro, rama masculinas; de tres metros sincronizado femenino y plataforma de 10 metros femenino.

En el taekwondo presenta las competencias de -80 kilogramos masculinos, -67 Kilogramos y +67 kilogramos femeninos. Estos últimos en la rama femenina.

Por otra parte, el baloncesto 3x3 trae partidos en la rama femenina y masculina. Incluso habrán duelos de cuartos de final.

Entérate de lo que ocurra en los II Juegos Panamericanos Junior a través de TVMAX y TVN Pass..

Jornada anterior

La panameña Brenda Brooks se quedó sin opciones de colgarse la medalla de bronce al perder, por 2-0, ante la peruana Camila Arenas en el combate de repechaje, de los -57 kilogramos femeninos, en el torneo de taekowndo de los II Juegos Panamericanos Junior que se realizan en Asunción, Paraguay.

Brooks tuvo dificultades para marcare puntos ante Arenas. En el primer round, la peruana tomó la ventaja al sacar cuatro puntos contra ninguno de la panameña.

Durante el segundo round, las combatientes no pudieron marcar puntos en los dos minutos del asalto. Esto favoreció a Arenas quien se quedó con el bronce .

Tanda matutina

Panamá inició la jornada con dos competidores en el taekwondo. Estos fueron Brenda Brooks e Ian Romero.

La representante panameña salió a la contienda, en los cuartos de final, donde enfrentó a la estadounidense Montana Miller. Brooks perdió ese pleito en dos rounds, 2-0. En el primer round cayó por puntuazión de 0-8 y el segundo lo perdió por 1-2. Ese resultado llevó a Miller a las semifinales donde venció a la brasileña Ana Leite (2-0) lo que la llevó a la final.

En base a las reglas del taekwondo, la clasificación de Miller a la final le dio la oportunidad a Brooks de optar por el bronce a pesar de su derrota en cuartos de final.

Por otra parte Ian Romero afrontó su primera competencia dentro de un ciclo olímpico y lo hizo con un buen desempeño ante el paraguayo Juan Gaona, en los cuartos de final de la división de -68 kilogramos rama masculino.

Luego de perder el primer round, por 6-12, Romero se recuperó y llegó a ganar el combate lo que le daba su pase a las semifinales. No obstante se aceptó un reclamo hecho por el equipo de trabajo que respalda a Gaona lo que acabó con las aspiraciones del panameño de optar por una medalla.

El Comité Olímpico de Panamá emitió el siguiente informe sobre el caso de Romero: "En los últimos 15 segundos del segundo round hubo un error en el cómputo de los puntos por el error del referee que no acepta el reclamo de Paraguay y posteriormente el Review Jury (jurado revisor) lo confirma en el marco del mismo combate; por tanto continúa el combate a la tercera ronda. Al finalizar, el último round del combate Paraguay reclama y tal reclamación es validada, por lo que se revierten la decisión del segundo combate quedando 8 a 7 a favor del atleta paraguayo y por tanto, ganador y pasa a la siguiente ronda".

La contienda quedó anotada a favor del paraguayo Gaona por 2 rounds a 0.