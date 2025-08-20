EN VIVO| Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Panamá presente en la jornada del miércoles 20 de julio

Paraguay/Los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 llegan a su duodécima jornada, Panamá está presente en ella y lo puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

La delegación panameña compite en los siguientes deportes:

Triatlón (6:00 a.m.) : Iker Batista, Oliver Batista, María Jimena Ansin, Liska Arteaga

: Iker Batista, Oliver Batista, María Jimena Ansin, Liska Arteaga Lucha grecorromana (8:00 a.m.): Royglen Temple (-67 kilogramos)

Royglen Temple (-67 kilogramos) Gimnasia artística (10:30 a.m.): Aylin Goon Lan, Susan Madera, Ana Lucía Beitia. María Rojas y André Llamas

Aylin Goon Lan, Susan Madera, Ana Lucía Beitia. María Rojas y André Llamas Atletismo (4:15 p.m.): Ivana Mc Farlane (semifinales de los 200 metros planos, rama femenina)

Además están activos otras disciplinas deportivas tales como balonmano, canotaje de velocidad, ciclismo BMX, esquí acuático y wakeboard, golf, karate, levantamiento de pesas, patinaje de velocidad, tenis de mesa, voleibol y voleibol de playa.

Entérate de lo que ocurre en los II Juegos Panamericanos Junior a través de TVMAX y TVN Pass.

Jornada anterior

Panamá retomó su actividad en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 durante las pruebas de atletismo correspondientes a la jornada del martes 19 de agosto.

Miguel Ángel Aronátegui e Ivana McFarlane fueron los representantes panameños en en las competencias de salto largo y 400 metros planos femeninos que se desarrollaron en medio de la lluvia que caía, entre horas de la tarde y la noche, sobre el Estadio de Atletismo de Asunción.

Aronátegui terminó en el décimo lugar con un salto de 6.88 metros. Esta marca la obtuvio en su tercer intento y no le alcanzó para optar por un lugar en el podio.

El cubano Aniel Molina se adjudicó la medalla de oro con 7.95 metros. El colombiano Jhon Valencia (7.39 metros) y de Islas Caimán (7.37 metros) se quedaron con las preseas de plata y bronce, respectivamente.

McFarlane corrió en las semifinales de los 400 metros planos, rama femenina. Ella ocupó el cuarto carril de la semifinal 1, pero no las tuvo todas consigo.

Después que la jamaiquina Shanque Williams fuese descalificada por una salida en falso, se procedió con la carrera. Mientras la canadiense Dianna Proctor y la colombiana Paola Loboa se peleaban por el primer lugar, la panameña buscaba el tercer puesto para meterse en la clasificación. Sin embargo fue superada por la paraguaya Montserrath Gauto.

McFarlane terminó la competencia con un tiempo de 57.67 segundos. En tanto Proctor (53.29 segundos), Loboa (53.96 segundos) y Gauto (55.86 segundos) se quedaron con los tres cupos que se disputaban para la final en esta serie.