Sinner, Alcaraz y Swiatek disputarán el nuevo torneo mixto del US Open

El campeonato ofrecerá un millón de dólares a la pareja ganadora y reunirá a varias de las principales figuras del tenis mundial.

El US Open estrenará esta semana un formato inédito de dobles mixtos que ha atraído a algunas de las principales estrellas del tenis mundial, entre ellas Jannick Sinner, Carlos Alcaraz e Iga Swiatek.

El torneo se jugará entre el martes y miércoles de esta semana, coincidiendo con el inicio de la fase previa del Grand Slam estadounidense, y tendrá como gran incentivo un premio de un millón de dólares para la pareja campeona.

Sinner hará dupla con la checa Katerina Siniakova, número dos del mundo en dobles, mientras que Alcaraz competirá junto a la británica Emma Raducanu. Ambas parejas podrían encontrarse únicamente en la final.

Por su parte, la número uno del mundo, Iga Swiatek, participará en compañía del noruego Casper Ruud. También figuran en la lista combinaciones de lujo como Novak Djokovic y Olga Danilovic, Naomi Osaka y Gaël Monfils, además de Jessica Pegula con Jack Draper y Taylor Townsend con Ben Shelton.

Con este nuevo formato y calendario, los organizadores del US Open buscan darle mayor protagonismo al dobles mixto, que tradicionalmente se disputaba en la segunda semana de los Grand Slam.

