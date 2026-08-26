Champions League | César Blackman Y Cristian Martínez titulares en partido definitivo

Martínez y Blackman buscan el pase a la Champions League: Panameños titularísimos en el choque decisivo del Slovan Bratislava.

Panamá/La legión panameña en Europa vuelve a tomar el protagonismo en el torneo de clubes más importante del mundo.

Los internacionales canaleros Cristián Martínez y César Blackman saldrán desde el arranque como titulares con el Slovan Bratislava en un duelo crucial por el boleto a la fase de liga de la UEFA Champions League.

El conjunto eslovaco visita suelo esloveno para medirse al NK Celje, en el partido de vuelta de una eliminatoria que se encuentra totalmente abierta tras la igualdad registrada en el choque de ida.

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La serie se define en Eslovenia

El partido de ida dejó sensaciones de alta paridad tras finalizar con un empate 1-1, un resultado que obliga a ambas escuadras a buscar el triunfo a como dé lugar noventa minutos más tarde:

Aporte canalero en la ida: Cristián Martínez fue clave en el primer capitulo de la serie al dar la asistencia para la anotación del Slovan Bratislava, demostrando su peso ofensivo y visión de juego en el mediocampo.

Cristián Martínez fue clave en el primer capitulo de la serie al dar la asistencia para la anotación del Slovan Bratislava, demostrando su peso ofensivo y visión de juego en el mediocampo. Titularidad confirmada: Tanto Martínez como Blackman ocuparán puestos estelares en el esquema del DT Vladímir Weiss, aportando dinamismo por la banda y recuperación en la zona de volante.

El sueño de la fase de liga

Con la clasificación del LASK de Andrés Andrade ya consumada, el Slovan Bratislava busca ser el segundo equipo con representación panameña en asegurar su presencia en el nuevo formato de la Champions League.

De concretar el triunfo en territorio esloveno, la escuadra de Bratislava inscribirá su nombre en el histórico sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League, programado para celebrarse este jueves 27 de agosto.

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