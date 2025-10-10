El Salvador vs Panamá| Alineaciones confirmadas para el partido de Eliminatorias de Concacaf

Panamá/La mesa está servida. Panamá y El Salvador están a pocos minutos de salir a la cancha del Estadio Cuscatlán para disputar un juego en el que ambos tienen intereses marcados.

El empate de esta tarde entre Surinam y Guatemala, a un gol por bando, provoca que ambas selecciones requieran la victoria para colocarse en los primeros puestos del Grupo A en la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.

Las alineaciones han sido confirmadas y te las presentamos a continuación:

Panamá

Orlando Mosquera

José Córdoba

Fidel Escobar

Cristian Martínez

José Luis Rodríguez

Adalberto Carrasquilla

Édgar Yoel Bárcenas

Eric Davis

Andrés Andrade

José Fajardo

Michael Amir Murillo

El Salvador

Mario González

Julio Sibrián

Roberto Domínguez

Ronald Rodríguez

Darwin Cerén

Brayan Landaverde

Adán Clímaco

Jefferson Valladares

Mauricio Cerritos

Styven Vásquez

Brayan Gil

Previa

Un partido que podría marcar el rumbo de las selecciones involucradas, en el camino hacia el Mundial 2026, será el que protagonicen hoy viernes 10 de octubre las selecciones de Panamá y El Salvador.

Con dos puntos en su cuenta, producto de sus empates en septiembre ante Surinam (0-0) y Guatemala (1-1), el equipo panameño asume este encuentro con la necesidad de sumar una victoria que le dé el impulso necesario para competir en el resto de las eliminatorias y obtener un cupo a la próxima Copa del Mundo.

En los dos juegos que ha disputado en esta fase del clasificatorio mundialista de Concacaf, Panamá marcó un gol que fue obra de Carlos Harvey, quien no fue convocado debido a que se recupera de una cirugía de rodilla. Esto evidencia una falta de contundencia al ataque, lo que reconoció recientemente el jugador José Luis 'Puma' Rodríguez.

"El equipo hizo un gran partido, generamos muchas ocasiones de gol y no las pudimos concretar. Creo que cada uno reflexionó en su club y ahora que estamos todos juntos lo tenemos claro: si queremos ir al Mundial, tenemos que ser más contundentes", manifestó Rodríguez quien atendió a los medios de comunicación durante los entrenamientos realizados en el Centro de Alto Rendimiento del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

Panamá está en el tercer lugar del Grupo A de la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf y tiene un punto menos que El Salvador, que marcha segundo con tres unidades.

La 'Selecta' salvadoreña comenzó la fase con una victoria sobre Guatemala, por 1 a 0, y luego le siguió una derrota, por 1 a 2, ante Surinam. Por lo tanto requiere de un triunfo para seguir avanzando en la senda que termina con el pase a la próxima cita mundialista.

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico del equipo salvadoreño, ha sido un actor adicional dentro de este enfrentamiento ya que enfrente a la selección que guio hacia el Mundial Rusia 2018, aunque el grupo de jugadores que dirigió en esa cita orbital es un tanto diferente al que se encontrará esta noche en el Estadio Cuscatlán de San Salvador.

"Panamá tiene una baja de vida linda, finalista en dos torneos grandes… yo siempre lo destaqué como favorito", expresó 'Bolillo' sobre el rival de turno de los salvadoreños.

Capitanes ausentes

Ninguno de los dos equipos contará con los jugadores que se desempeñan como capitanes.

Panamá no podrá contar con Aníbal Godoy por acumulación de tarjetas amarillas. En tanto que El Salvador no tendrá en la cancha a Henry Romero por lesión.

Godoy, quien forma parte de la convocatoria panameña, estará disponible para jugar el partido ante Surinam del martes 14 de octubre. Sin embargo Romero tiene una rodilla lesionada.

El Salvador también tiene otros cuatro lesionados que son Harold Osorio, Bryan Tamacas, Diego Flores y Jorge Cruz.

Historia particular

Panamá y El Salvador se han enfrentado en 49 ocasiones. En esos duelos, los panameños acumulan 19 victorias sobre 17 de los salvadoreños con 13 empates. Además se marcaron un total de 136 goles (69 de Panamá y 67 de El Salvador).

En las eliminatorias mundialistas, ambas selecciones se han enfrentado 12 veces, seis de ellas en el Estadio Cuscatlán, donde El Salvador ha obtenido la victoria en todas esas oportunidades.

Los resultados entre Panamá y El Salvador en el Cuscatlán durante el torneo clasificatorios son los siguientes:

1 de agosto de 1976 (Eliminatorias al Mundial Argentina 1978) : El Salvador 4-1 Panamá

: El Salvador 4-1 Panamá 5 de octubre de 1980 (Eliminatorias al Mundial España 1982) : El Salvador 4-1 Panamá

: El Salvador 4-1 Panamá 10 de noviembre de 1996 (Eliminatorias al Mundial Francia 1998) : El Salvador 3-2 Panamá

: El Salvador 3-2 Panamá 18 de agosto de 2004 (Eliminatorias al Mundial Alemania 2006) : El Salvador 2-1 Panamá

: El Salvador 2-1 Panamá 22 de junio de 2008 (Eliminatorias al Mundial Sudáfrica 2010) : El Salvador 3-1 Panamá

: El Salvador 3-1 Panamá 7 de octubre de 2021 (Eliminatorias al Mundial Catar 2022): El Salvador 1-0 Panamá

El juego de este viernes será el número 50 entre panameños y salvadoreños y el número 13 en eliminatorias mundialistas.