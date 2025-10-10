El Salvador vs Panamá en cifras, duelo de eliminatoria Concacaf

Panamá/El inminente encuentro entre Panamá y El Salvador por las Eliminatorias Mundialistas se perfila como un duelo cargado de historia y desafíos estadísticos, especialmente para la selección dirigida por Thomas Christiansen.

Este choque no solo será el enfrentamiento número 50 entre ambas naciones, sino que representa una oportunidad crucial para que Panamá quiebre una racha demoledora jugando en suelo salvadoreño.

Otras noticias: La Última Llamada: ¿Podrá Christiansen y la sele desactivar la bomba del Cuscatlán?

Históricamente, el balance general de 50 partidos es favorable a Panamá, que ostenta 19 victorias, frente a 17 derrotas y 13 empates. Los panameños también llevan una ligera ventaja en el balance goleador, anotando 67 goles a favor y recibiendo 64 en contra.

No obstante, cuando el foco se centra exclusivamente en los duelos de Eliminatorias Mundialistas, la ventaja cambia drásticamente a favor de La Selecta. Será el decimotercer enfrentamiento por clasificatorias, donde El Salvador ha dominado con 7 victorias, mientras que Panamá solo suma 3 triunfos y ha registrado 2 empates.

La principal asignatura pendiente para los Canaleros es conquistar el Estadio Cuscatlán, apodado el Coloso de Montserrat. Panamá llega a esta cita con el objetivo de ponerle fin a la racha negativa de seis partidos seguidos sin poder ganar en este estadio por Eliminatorias.

Otras noticias: El Salvador vs Panamá | Las 5 razones por las que la sele debe ganar hoy en el Cuscatlán

La historia de estas seis derrotas consecutivas se remonta a los procesos clasificatorios de Argentina 1978 (SLV 4-1 PAN), España 1982 (SLV 4-1 PAN), Francia 1998 (SLV 3-2 PAN), Alemania 2006 (SLV 2-1 PAN), Sudáfrica 2010 (SLV 3-1 PAN) y la más reciente en la ruta a Catar 2022 (SLV 1-0 PAN).

El cuerpo técnico de Christiansen aspira a que esta séptima visita sea el "número de la suerte" para romper la maldición. Aunque la victoria en Eliminatorias se resiste en el Cuscatlán, Panamá sí ha logrado ganar allí en otras competiciones. Se recuerda un triunfo 3-1 en un amistoso en noviembre de 2014, y una victoria 2-1 en un Preolímpico Sub-23 en 1999.

Respecto a los duelos recientes, el último enfrentamiento se saldó con un empate 2-2 en la Copa Oro 2023. En cuanto a la actualidad del grupo, tras dos fechas disputadas, El Salvador suma 3 puntos y Panamá tiene 2 puntos, ubicándose solo por debajo del líder Surinam, que tiene 4 puntos. Para el DT Thomas Christiansen, este será su cuarta ocasión al frente de Panamá enfrentando a El Salvador, manteniendo un registro hasta ahora de una victoria, una derrota y un empate.

Con infromación de FPF.

Otras noticias: El Salvador vs Panamá| Previa y alineaciones probables del partido de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026