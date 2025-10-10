El Salvador vs Panamá| Estadísticas del primer tiempo del partido de las Eliminatorias de Concacaf

Panamá/Tras los primeros 45 minutos, El Salvador y Panamá empatan sin goles en un duelo en el que la posesión ha sido claramente dominada por el conjunto canalero (70,6% frente al 29,4% de los salvadoreños).

Panamá también ha mostrado mayor contundencia en los duelos aéreos, ganando el 61,1% de ellos, y ha generado más oportunidades a balón parado, con cuatro tiros de esquina frente a ninguno de El Salvador.

Sin embargo, el equipo salvadoreño ha mostrado solidez defensiva, destacando en el rubro de intercepciones (5 contra 2 de Panamá) y manteniéndose ordenado a pesar de ceder la iniciativa. Los duelos individuales estuvieron muy parejos, con una ligera ventaja para Panamá (50,9%).

Ambas selecciones han caído una vez en fuera de juego y no se han registrado goles hasta el momento. El partido sigue abierto de cara a la segunda mitad.

A continuación desglosamos las cifras lo ocurrido en el primer tiempo.

Posesión

El Salvador: 29,4%

29,4% Panamá: 70,6%

Porcentaje de duelos individuales ganados

El Salvador: 49,1%

49,1% Panamá: 50,9%

Duelos aéreos ganados

El Salvador: 38,9%

38,9% Panamá: 61,1%

Intercepciones

El Salvador: 5

5 Panamá: 2

Fuera de juego

El Salvador: 1

1 Panamá: 1

Tiros de esquina

El Salvador: 0

0 Panamá: 4

¿Qué pasará en la segunda parte? Permanece con nosotros y sabrás el desenlace de esta historia.