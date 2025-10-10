El Salvador vs Panamá| Estadísticas del primer tiempo del partido de las Eliminatorias de Concacaf
Panamá/Tras los primeros 45 minutos, El Salvador y Panamá empatan sin goles en un duelo en el que la posesión ha sido claramente dominada por el conjunto canalero (70,6% frente al 29,4% de los salvadoreños).
Panamá también ha mostrado mayor contundencia en los duelos aéreos, ganando el 61,1% de ellos, y ha generado más oportunidades a balón parado, con cuatro tiros de esquina frente a ninguno de El Salvador.
Sin embargo, el equipo salvadoreño ha mostrado solidez defensiva, destacando en el rubro de intercepciones (5 contra 2 de Panamá) y manteniéndose ordenado a pesar de ceder la iniciativa. Los duelos individuales estuvieron muy parejos, con una ligera ventaja para Panamá (50,9%).
Ambas selecciones han caído una vez en fuera de juego y no se han registrado goles hasta el momento. El partido sigue abierto de cara a la segunda mitad.
A continuación desglosamos las cifras lo ocurrido en el primer tiempo.
Posesión
- El Salvador: 29,4%
- Panamá: 70,6%
Porcentaje de duelos individuales ganados
- El Salvador: 49,1%
- Panamá: 50,9%
Duelos aéreos ganados
- El Salvador: 38,9%
- Panamá: 61,1%
Intercepciones
- El Salvador: 5
- Panamá: 2
Fuera de juego
- El Salvador: 1
- Panamá: 1
Tiros de esquina
- El Salvador: 0
- Panamá: 4
¿Qué pasará en la segunda parte? Permanece con nosotros y sabrás el desenlace de esta historia.