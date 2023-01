Fútbol en Panamá: La historia detrás del nuevo narrador de TV Max

Una de las nuevas promesas de la narración panameña es Jonathan Gutiérrez a quien le llegó su oportunidad para formar parte del equipo de narradores de TVMAX el pasado fin de semana en un partido de la Liga Panameña de Fútbol entre Alianza FC y el Deportivo Árabe Unido de Colón.

Para Jonathan fue un sueño hecho realidad. Conversando con él de manera informal, entre café y galletas, recordaba como en sus inicios desde los 18 años arrancó a estudiar periodismo y practicaba con el "Selecta" Mckoy, Felix García en la radio: "ahí nació realmente mi sueño de ser narrador, practicaba en los barrios de Panamá, en San Miguelito, Pedregal, Curundú, en muchos barrios, incluso hasta en el interior del país pude narrar, pero como práctica, como para ir afianzando".

"Esa sensación de felicidad fue por lo que pasé durante casi diez años, donde pasé por muchos procesos y que al fin lo iba a lograr y era esa mi felicidad".

Sobre la historia de Jonathan, viene de un barrio popular de Pedregal, un sector bastante hostil, difícil, específicamente del Barrio de Villa Cecilia, donde conecta con San Joaquín, El Nazareno, entre otras áreas, estudió su primaria en la escuela Ernesto T. Lefevre y el segundo ciclo en el Comercial Panamá.

"Yo represento a esa parte del barrio que siempre dicen que todo lo que viene del barrio es malo, sino que del barrio también salen cosas buenas, yo represento ese sector donde hay mucho talento, con mucha capacidad y el hecho de que hoy día esté cumpliendo mi sueño significa que pueden salir personas buenas en ese sector".

Jonathan recordó también esos momentos donde no aparecía en el "lineup" de narradores en TVMAX, época donde los narradores eran de experiencia comprobada y no había cabida para novatos como Jonathan:

"Me acuerdo del primer Mundial en el 2018 donde estuvo Panamá y yo quería estar por lo menos en el equipo de transmisiones de TVN Radio y no pude estar, pues habían figuras que ya tenían renombres en el canal y tocaba esperar la oportunidad que se diera, en ese momento no se dio y me dolió bastante, yo me llenaba de tristeza, lloraba, siempre me preguntaba ¿Por qué tengo que esperar mucho más tiempo, será que no estoy preparado? yo quería que ese primer mundial me dieran la oportunidad por lo menos en radio, no se dio y eso me dolió bastante, luego empezaron a salir algunas transmisiones de radio y pues yo creo que la que más me dolió fue esa, siempre hacían en lineup y no veía mi nombre por ningún lado, yo en ese momento entendía que no era el momento, al final el tiempo de Dios es perfecto".

Jonathan Gutiérrez entendió que no estaba preparado aún en ese momento y que tenía que esperar, preparándose de manera real y eficiente, perfeccionando algunas técnicas de narración que él mismo se propuso conseguir, de manera autodidacta e invirtiendo en cursos especializados a nivel internacional, cómo él mismo comenta:

"Tomé cursos internacionales con narradores de ESPN, Fox Sports, de Caracol, con verdaderos maestros como Alfredo Gallegos (Fox Sports), Fabián Taboada (ESPN), de acá de Panamá Alberto León de Caracol, espero transmitir las emociones de una manera diferente, narración "full", nada de chabacanería, tratar de marcar diferencia, respeto a todos los narradores de Panamá, porque cada uno le dio una identidad, yo intento traer algo diferente, algo mucho más profesional, la idea es traer ese estilo que aprendí de mis profesores, el estilo colombiano y el estilo argentino creo que es el que le gusta al panameño, así que me enfoqué en ese estilo, de descripción, narración, hablar del partido, analizar el partido".

La pandemia también le sirvió para prepararse mejor y adquirir mayor conocimiento.

"En la pandemia fue clave porque en la pandemia yo ponía un juego repetido de youtube sacaba mis alineaciones y yo me ponía a narrar solo el partido, regresaba la narración, me escuchaba, repetía, era más que todo para seguir practicando".

La importancia de su hija en esta carrera de narrador que apenas inicia

"Yo siento que Dayana Elizabeth Gutiérrez, mi hija, ella tiene seis años, Dayana estuvo dentro de ese proceso, cuando ya yo tenía unos 22 23 años, ella llegó a mi vida para darme mucho más fortaleza y poder tener por quién pelear y por quién sacrificarme mucho más, antes de que mi hija naciera yo decía que no quería narrar, esto no es para mí, esto no lo voy a lograr, no lo voy a conseguir, había desistido en ese sueño, pero cuando nace mi hija entendí que todo se trata de tener sueños y tener metas, ella se transformó en esa fortaleza, enseñarle a tus hijos que si tienes una meta, tienes que ir por ella, tratar de conseguirla, es por eso que siempre la tengo presente de una u otra forma porque al final, si ella no hubiese nacido probablemente yo hubiese dejado ese sueño en la nada".

Jonathan Gutiérrez VS. el ego que carcome a muchos en la narración panameña

"Al final yo sigo siendo el mismo joven, el mismo niño que salió de Pedregal, el mismo niño que agarraba un MetroBus, un diablo rojo, el mismo que le tocaba trabajar de noche para pagarse la universidad, el mismo que colocaba cajetas en los aviones para poder sacar un dinero para poder estudiar, sigo siendo el mismo y seguiré siendo el mismo, porque yo vengo del barrio, de ese entorno donde al final no me puede creer más que nadie porque sé del sufrimiento, sé lo que es venir de la parte más baja".

Jonathan Gutiérrez finalizó agradeciendo a las personas que siempre confiaron en él, comenzando con Felix García, el popular DJ Mckoy, Rodolfo Sabonge, Diego Castillo, Alonso Solís, Alexis Carrasco, Salvador Saldaña, Ricardo Icaza, Julio Shebelut y todo el grupo de TVMAX.