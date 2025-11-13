Guatemala vs Panamá | Aficionados panameños empiezan a ingresar al estadio El Trébol

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/A pocas horas del inicio del duelo entre Guatemala y Panamá, programado para las 9:00 p.m., el ambiente en los alrededores del Estadio El Trébol es de total tranquilidad y tolerancia, muy distinto a lo vivido ayer en las inmediaciones del Aeropuerto La Aurora, donde la selección panameña enfrentó momentos de tensión debido a incidentes de hostilidad.

Hoy, en contraste, el movimiento alrededor del coliseo capitalino se desarrolla sin mayores contratiempos. Las puertas del Estadio El Trébol se abrieron en horas de la tarde, permitiendo el ingreso progresivo tanto de los aficionados guatemaltecos como de los hinchas panameños, quienes han llegado en cantidades limitadas debido a la restricción impuesta por FIFA.

Menos de 100 panameños presentes por medida de capacidad

Tal como se había anticipado, se estima que menos de 100 panameños podrán ubicarse en las gradas del recinto, esto por la limitación aplicada al estadio del Club Rojos del Municipal. Pese a la reducida presencia visitante, el ambiente entre ambas aficiones se ha caracterizado por el respeto y la convivencia pacífica.

Los seguidores panameños que lograron entrar han mostrado entusiasmo y respaldo hacia la Selección de Panamá, exhibiendo banderas y camisetas, y compartiendo espacios sin incidentes con la afición local. La vigilancia policial es visible, pero sin un despliegue excesivo, reforzando la percepción de un escenario controlado y cordial.

Expectativa positiva previo al partido

En este contexto, el ambiente previo apunta a una noche de fútbol vibrante y sin sobresaltos fuera de la cancha. La terna arbitral trabajará bajo condiciones favorables, sin la presión que se temía luego de la jornada anterior, y con un público que, hasta el momento, se ha comportado a la altura de un encuentro eliminatorio.

Con el partido acercándose, el Estadio El Trébol comienza a tomar color, y el clima de tranquilidad genera un panorama ideal para que el espectáculo deportivo sea el protagonista. La presencia de la afición panameña, aunque reducida, aporta un toque de identidad y apoyo en una noche que promete emociones desde el pitazo inicial.

