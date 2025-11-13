Guatemala vs Panamá| Se reforzarán medidas de seguridad para la 'Sele' antes, durante y después del partido de eliminatorias mundialistas

Sintoniza hoy jueves 13 de noviembre el partido entre Panamá y Guatemala a las 9:00 p.m. (previa a las 8:00 p.m.) por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (Solo en el territorio panameño)

Panamá/El fortalecimiento de las medidas de seguridad para la Selección de Panamá fue lo que se acordó para antes, durante y después del partido frente a Guatemala que se jugará esta noche en el Estadio El Trébol de la capital guatemalteca.

Según información, emitida por el periodista de TVMAX Deportes, Ricardo Icaza, esta tarde se realizó una reunión entre miembros de la FIFA, Concacaf y representantes de las federaciones de fútbol de Panamá y Guatemala. En esa se acordó aumentar la cantidad de policías dispuestos para cuidar al equipo panameño y evitar que se den ataques al autobús que le transportará desde el hotel de concentración hacia el coliseo.

"Concluida la reunión se llegó al acuerdo de 700 policías serán 900 custodiando la llegada de la Selección y su delegación", precisó Icaza en su informe.

En cuanto al vehículo que desplazará a la selección panameña, el organismo rector del fútbol en Norte, Centroamérica y el Caribe advirtió que en caso algún ataque el partido será suspendido.

"De ocurrirle algo al bus de la Sele, Concacaf determinará la suspensión del partido", agregó.

Antecedente

La reunión y la decisión tomada se da como consecuencia de lo ocurrido en la tarde del miércoles 12 de noviembre a la llegada del conjunto panameño a la Ciudad de Guatemala.

Algunos fanáticos de Guatemala rodearon el autobús que abordó el equipo para gritar arengas y mostrar carteles con insultos hacia los jugadores.

Ambas selecciones luchan por un cupo hacia la Copa del Mundo del próximo año que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Antes del encuentro de esta noche, Panamá ocupa el segundo lugar del Grupo A en la ronda final del clasificatorio con seis puntos y Guatemala es tercero con cinco unidades.