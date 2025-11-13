Guatemala vs Panamá | La sele quiere dejar a los 'chapines' sin opciones en la jornada de eliminatoria

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/La Selección de Panamá afronta un noviembre cargado de emociones y fervor patriótico. El destino de la Roja se juega en apenas cinco días, con dos partidos que podrían marcar el rumbo hacia el Mundial 2026.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen tiene en sus manos la posibilidad de escribir una nueva página dorada en la historia del fútbol panameño, pero para lograrlo deberá superar obstáculos de peso: Guatemala y El Salvador, rivales que también sueñan con la gloria.

Un calendario decisivo

El primer reto será este jueves 13 de noviembre en el Estadio El Trébol, donde Panamá se medirá a Guatemala a las 9:00 p.m. Cinco días después, el martes 18, la cita será en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez frente a El Salvador, a las 8:00 p.m. Ambos encuentros serán transmitidos por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX Panamá (solo en territorio nacional).

La expectativa es máxima: dos partidos, seis puntos en juego y un boleto mundialista que podría definirse en cuestión de minutos.

El contexto del Grupo A

Las Eliminatorias de Concacaf han tomado un giro histórico tras la expansión del Mundial a 48 selecciones. Con México, Estados Unidos y Canadá clasificados automáticamente como anfitriones, la región disputa tres cupos directos y dos lugares en el repechaje intercontinental.

En el Grupo A, la lucha es feroz. Tras cuatro jornadas, Surinam lidera con seis puntos y mejor diferencia de goles (4:3). Panamá también suma seis unidades, producto de una victoria y tres empates, pero su registro goleador (3:2) lo deja en la segunda posición. Guatemala sigue de cerca con cinco puntos, mientras que El Salvador se rezaga con tres.

El panorama es claro: si la fase terminara hoy, Panamá estaría fuera del Mundial, ya que los segundos lugares de otros grupos presentan mejores números (Curazao con 8 puntos en el B y Costa Rica con 6 y mejor diferencia en el C). Por ello, cada gol y cada minuto se convierten en auténtico oro.

El camino hacia la clasificación directa

La fórmula para que Panamá asegure su boleto sin depender de terceros es sencilla en teoría, pero exigente en la práctica:

Ganar los dos partidos restantes (Guatemala y El Salvador). Esperar que Surinam no sume victorias en sus compromisos.

De cumplirse este escenario, Panamá alcanzaría 12 puntos, superando a los surinameses y asegurando el liderato del grupo.

Escenarios clave

El destino de Panamá se define en dos posibles caminos:

Victoria ante Guatemala (Escenario Favorable): Un triunfo en El Trébol dejaría a Panamá con 9 puntos y en plena lucha por el liderato. Si además logra una victoria amplia, podría superar a Surinam en diferencia de goles, posicionándose de manera ideal para la última jornada. Este partido debe ser preparado como una final adelantada , donde la concentración y la contundencia ofensiva serán vitales.

Un triunfo en El Trébol dejaría a Panamá con 9 puntos y en plena lucha por el liderato. Si además logra una victoria amplia, podría superar a Surinam en diferencia de goles, posicionándose de manera ideal para la última jornada. Este partido debe ser preparado como una , donde la concentración y la contundencia ofensiva serán vitales. Empate ante Guatemala (Alerta Máxima): Un empate complicaría el panorama. Surinam podría llegar a 9 puntos y Panamá quedaría con 7, obligado a ganar en el Rommel Fernández y depender de que Guatemala robe puntos a los surinameses. En este escenario, la presión sería máxima y el margen de error mínimo.

El mensaje es claro

La Selección de Panamá no puede especular. El equipo debe salir con mentalidad ganadora, consciente de que un empate podría dejarlo a merced de otros resultados y un tropiezo sería fatal. La consigna es clara: ganar y golear, especialmente en casa, para asegurar el boleto directo o, en su defecto, garantizar al menos el repechaje.

El país entero espera que noviembre se convierta en un mes histórico, donde la Roja confirme que está lista para volver a brillar en una Copa del Mundo. El reto es grande, pero la recompensa lo es aún más: la posibilidad de que Panamá vuelva a estar en el escenario más importante del fútbol mundial.

