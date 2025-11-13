Guatemala vs Panamá | Previa, antecedentes y alineaciones probables

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/La Ronda Final de las Clasificatorias de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en una fase decisiva con el esperado enfrentamiento entre Guatemala y Panamá, que se disputará este jueves 13 de noviembre en el histórico Estadio El Trébol de la Ciudad de Guatemala.

Un partido cargado de historia, emoción y necesidad de puntos que podría marcar el rumbo del Grupo A en este cierre de año.

Los chapines llegan motivados tras lograr un resultado histórico en la pasada fecha eliminatoria, cuando vencieron a El Salvador por 1-0 en el Estadio Cuscatlán gracias a un gol de Óscar Santis, firmando así su primera victoria en una Eliminatoria Mundialista en territorio salvadoreño.

Ese triunfo no solo rompió una racha adversa, sino que también fortaleció la confianza del grupo dirigido por el técnico Luis Fernando Tena, quien ha logrado imprimirle orden y competitividad a una selección que sueña con regresar a una Copa del Mundo por primera vez en su historia.

Por su parte, la Selección de Panamá llega a suelo guatemalteco con la mirada puesta en consolidar su posición en la parte alta del grupo. Los dirigidos por Thomas Christiansen acumularon cuatro puntos en la última ventana FIFA, tras una victoria y un empate que los mantienen invictos en nueve partidos consecutivos (seis triunfos y tres empates).

En su más reciente presentación, el conjunto canalero igualó 1-1 ante Surinam en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, con un gol agónico de Ismael Díaz que salvó un punto valioso y mantuvo vivo el buen momento del equipo.

Actualmente, Panamá (1-3-0) ocupa el segundo lugar del Grupo A con seis unidades, igualado con Surinam, mientras que Guatemala (1-2-1) es tercero con cinco puntos. Un triunfo panameño podría dejar la clasificación prácticamente encaminada, mientras que una victoria de los locales apretaría al máximo la lucha por los primeros lugares y mantendría abierta la batalla por los boletos directos al Mundial 2026.

Este será el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones en la Ronda Final, luego del empate 1-1 del pasado 8 de septiembre en el Rommel Fernández, donde Panamá no logró imponer su localía. En el historial general, el duelo centroamericano suma 44 enfrentamientos, con Panamá dominando la serie con 18 victorias, 13 triunfos para Guatemala y 12 empates, un registro que refleja la paridad y rivalidad entre ambos países en las últimas décadas.

El Estadio El Trébol, con su ambiente intenso y cercanía entre la grada y el campo, promete ser un factor importante. La afición guatemalteca se ha volcado en apoyo a su selección, buscando generar una presión extra sobre los panameños, quienes a su llegada al país vivieron un recibimiento hostil, aunque bajo estrictas medidas de seguridad policial. Aun así, Christiansen ha asegurado que el grupo está mentalizado y preparado para competir en cualquier escenario.

En lo futbolístico, se espera un duelo cerrado y muy táctico. Guatemala apostará por la velocidad de Santis y el control de mediocampo de Rodrigo Saravia, mientras que Panamá confiará en la jerarquía de hombres como Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy y Michael Amir Murillo, quien viajó con el equipo pese a molestias físicas. Además, la convocatoria de Iván Anderson refuerza las opciones defensivas del plantel canalero ante la baja de Edgardo Fariña, quien no pudo ingresar al país por temas migratorios.

Con la clasificación mundialista en juego y un contexto cargado de emociones, el Guatemala vs Panamá se perfila como una auténtica final centroamericana, donde cada detalle contará. Para Panamá, una victoria significaría dar un paso firme hacia su tercera participación mundialista; para Guatemala, mantener vivo el sueño de estar en el Mundial 2026 y confirmar que su proceso bajo Tena sigue creciendo.

El balón rodará a las 9:00 p.m. (hora de Panamá), y toda la región estará atenta a un partido que promete intensidad, pasión y un nuevo capítulo en la vibrante historia de esta rivalidad centroamericana.

Alineaciones probables:

Guatemala: Nicolás Hagen, José Ardón, José Pinto, Nicolás Samayoa, José Morales, Aaron Herrera, Jonathan Franco, José Rosales, Óscar Santis, Arquímedes Ordóñez.

Panamá: Orlando Mosquera, César Blackman, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Eric Davis, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Azarías Londoño, Cristian Martínez, José Fajardo y Cecilio Waterman.

