Guatemala vs Panamá| Cosas que debes saber sobre el partido de eliminatorias mundialistas

los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente

Panamá/Panamá y Guatemala reanudan su rivalidad con un nuevo encuentro en el camino hacia la clasificación al Mundial 2026.

El andar de estas dos selecciones, especialmente en la ronda final de estas eliminatorias, ha sido difícil. Por lo tanto el partido de este jueves será importante para estos dos conjuntos.

A continuación exponemos algunos aspectos que debes conocer para el momento de ver el encuentro que está programado para iniciar a las 9:00 p.m. (hora panameña).

Situación actual: Ambas selecciones forman parte del Grupo A en la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026. Panamá está en el segundo lugar seis puntos como resultado de una victoria y tres empates, mientras que Guatemala es tercero con cinco puntos ya que suma una victoria, una derrota y dos empates.

Necesidad: Al estar debajo del líder de grupo, Surinam , por cantidad de goles anotados. El equipo panameño requiere más que un triunfo ante el conjunto guatemalteco para subir al primer puesto. Actualmente, el colectivo canalero tiene tres tantos marcados en esta fase, uno menos que el elenco surinamés. Por lo tanto una victoria por dos goles o más de diferencia, sumado a una derrota o un empate de Surinam en su partido frente a El Salvador , le permitiría alcanzar esa posición privilegiada.

Blanco y negro: En el congresillo, realizado el miércoles 12 de noviembre en Guatemala , se estableció que los guatemaltecos vestirán su tradicional camiseta blanca con una banda transversal de color celeste. En tanto que los panameños utilizarán casaca alternativa de color negro. Las dos selecciones repetirán la combinación de colores que utilizaron en su enfrentamiento del 20 de junio en la Copa Oro 2025 .

Cuerpo arbitral: El árbitro central será el mexicano César Ramos . Lo asistirán sus compatriotas Alberto Morín y Marco Bisguerra y Katia Itzel García hará el rol de cuarta árbitra. En el VAR estarán en Guillermo Pacheco y Oscar Macías .

Estadio: El partido entre Guatemala y Panamá se jugará en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido también como 'El Trébol'. Este coliseo recibe su nombre oficial como un homenaje al exentrenador del CSD Municipal, club que es local en esa instalación deportiva. Su apertura fue en 1991, se remodeló en el 2012 y se amplió su capacidad en el año 2019. Actualmente puede albergar a unas 8,500 personas y su superficie es de grama natural.

Origen del alias: El estadio recibe el nombre de 'El Trebol' por la zona en que está ubicado. Cerca de la instalación deportiva un punto vial muy reconocido por su intercambiador o paso a desnivel con forma de trébol, donde confluyen varias avenidas importantes de la Ciudad de Guatemala.

El balón está listo para rodar y, con ello, otro capítulo de esta rivalidad comenzará a escribirse. ¿Cuál será el desenlace?