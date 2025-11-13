Guatemala vs Panamá | Así salió la sele del hotel rumbo al estadio El Trébol

Panamá/La noche eliminatoria comienza a tomar forma para la Selección de Panamá, que este jueves salió de su hotel de concentración rumbo al Estadio El Trébol en un ambiente cargado de optimismo, serenidad y respaldo total por parte de la afición canalera presente en Ciudad de Guatemala.

Los jugadores, uno a uno, abandonaron el lobby entre aplausos, saludos y mensajes de ánimo que marcaron el inicio de su trayecto hacia el crucial compromiso ante Guatemala.

Mientras los futbolistas se dirigían al autobús oficial, un pequeño pero entusiasta grupo de aficionados panameños agitaba banderas, coreaba cánticos y enviaba palabras de aliento al equipo dirigido por Thomas Christiansen. La escena contrastó con la tensión vivida la noche anterior en los alrededores del Aeropuerto La Aurora, reflejando que el ambiente para este duelo ha recuperado la calma necesaria para la competencia.

Seguridad reforzada para evitar incidentes

Tras la reunión sostenida entre autoridades de ambos países y representantes del fútbol regional, se acordó un fortalecimiento de las medidas de seguridad antes, durante y después del encuentro. Inicialmente se había confirmado la presencia de 700 agentes, pero finalmente se determinó incrementar el dispositivo a 900 policías para garantizar la protección total de la delegación panameña en su trayecto al coliseo guatemalteco.

Además, la Concacaf fue tajante ante posibles riesgos:

“De ocurrirle algo al bus de la Sele, Concacaf determinará la suspensión del partido”, advirtió el organismo, dejando claro que cualquier acto hostil será tomado con la máxima seriedad.

El bus que trasladó a Panamá avanzó escoltado por patrullas y personal motorizado, cumpliendo un protocolo reforzado que acompañará también la salida posterior del estadio una vez finalizado el choque.

Cinco razones por las que Panamá debe ganar esta noche

· Consolidar la clasificación

Panamá llega igualado con Surinam (6 puntos), separado únicamente por la diferencia de goles. Ganar en El Trébol pondría al equipo con ventaja de cara a la última fecha y con la clasificación prácticamente sellada.

· Evitar un mano a mano directo con Guatemala

Los chapines tienen 5 puntos. Una derrota panameña complicaría el panorama y permitiría a Guatemala tomar la delantera. Vencer hoy aleja ese riesgo.

· Llegar con confianza al cierre ante El Salvador

El último duelo del grupo será frente a una selección salvadoreña que suma solo 3 puntos. Llegar con un triunfo fortalecería la moral y la cohesión del equipo.

· Mantener la hegemonía y el orgullo nacional

Ganar en un estadio complicado consolidaría a Panamá como una potencia emergente en Centroamérica, reforzando su crecimiento bajo el mando de Christiansen.

· Mejorar la diferencia de goles

Panamá y Surinam están igualados en puntos y diferencia (+1). Cada gol puede ser decisivo en un eventual desempate, por lo que ganar y hacerlo con autoridad es clave.

Una noche crucial para las aspiraciones mundialistas

El duelo Guatemala vs Panamá no es solo un partido eliminatorio: es una cita que puede marcar el camino hacia el Mundial 2026. Con un equipo motivado, una afición presente y un operativo de seguridad sin precedentes, la Selección de Panamá ya está en camino hacia El Trébol lista para afrontar un examen determinante en su lucha por clasificar.