Guatemala vs Panamá | Ingresaron José Fajardo y José Luis Rodríguez

Panamá/El técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, realizó sus primeros movimientos tácticos en el duelo ante Guatemala, cuando el marcador favorecía a los canaleros 0-2.

El estratega decidió refrescar su ofensiva y dar aire nuevo al equipo, enviando al terreno de juego a José Fajardo y José Luis Rodríguez quienes ingresaron en lugar de Cecilio Waterman —autor de los dos goles— y Azarías Londoño.

Contexto del partido

Hasta ese momento, Panamá había mostrado un planteamiento sólido:

Waterman fue la gran figura del primer tiempo, con dos goles que marcaron la diferencia y confirmaron su instinto goleador.

fue la gran figura del primer tiempo, con dos goles que marcaron la diferencia y confirmaron su instinto goleador. Fidel Escobar sostuvo la defensa con solvencia, imponiéndose en los duelos y despejando cada intento chapín.

sostuvo la defensa con solvencia, imponiéndose en los duelos y despejando cada intento chapín. Guatemala, pese a dominar la posesión del balón (62%), no logró transformar ese control en ocasiones claras, mientras Panamá fue más efectivo en sus llegadas.

El marcador de 0-2 reflejaba la contundencia panameña frente a la falta de eficacia chapina.

Los cambios

José Fajardo , delantero con movilidad y capacidad para atacar los espacios, entró para mantener la presión sobre la defensa guatemalteca y aprovechar cualquier contraataque.

, delantero con movilidad y capacidad para atacar los espacios, entró para mantener la presión sobre la defensa guatemalteca y aprovechar cualquier contraataque. José Luis Rodríguez, volante con recorrido y visión, aportó frescura en el mediocampo y equilibrio en las transiciones.

La salida de Waterman obedeció a un movimiento estratégico: tras haber cumplido con creces su papel de goleador, Christiansen prefirió reservarlo y dar minutos a Fajardo. En tanto, el reemplazo de Londoño buscó reforzar el control en la mitad de la cancha y asegurar la ventaja.

Lectura táctica

Los cambios muestran la intención del técnico de:

Mantener la intensidad ofensiva con un delantero fresco.

con un delantero fresco. Controlar el mediocampo ante la insistencia de Guatemala en la posesión.

ante la insistencia de Guatemala en la posesión. Proteger la ventaja sin renunciar a la posibilidad de ampliar el marcador.

En un partido donde Panamá ha sabido golpear en los momentos justos, los ajustes de Christiansen refuerzan la idea de un equipo pragmático, capaz de adaptarse y sostener su ventaja. Con Fajardo y Rodríguez en cancha, los canaleros buscan cerrar el duelo con inteligencia y confirmar un triunfo que los mantiene en la pelea por la clasificación.