Gustavo Herrera| El delantero panameño llega a Costa Rica para incorporarse al Saprissa

Costa Rica/Gustavo Herrera, delantero de la Selección Sub-20 de Panamá, se encuentra en Costa Rica donde pronto se integrará a las filas del Deportivo Saprissa, equipo al que llega cedido por el Sporting San Miguelito de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

A su llegada a tierras costarricenses, Herrera fue abordado por un grupo de periodistas. Con pocas palabras, manifestó que su deseo es demostrar su calidad como jugador en un club exigente y de renombre como el Saprissa.

"Creo que la opción es muy buena. Vengo a un club muy grande y con mucha exigencia. Vengo a trabajar y a dar lo mejor de mí", expresó el atacante quien estuvo con las selecciones Sub-20 y Mayor de Panamá en el Torneo Maurice Revello y la Copa Oro 2025, aunque en esta última competencia no tuvo minutos.

"Me siento muy listo y preparado para lo que viene. Cuando me hablaron de Saprissa, no lo pensé. Es una gran oportunidad y me siento muy feliz del interés", agregó.

El joven atacante asegura no sentirse presionado por jugar para el Saprissa, un club que tiene 40 títulos en la Primera División de Costa Rica.

"No creo que haya presión por venir a Saprissa, solo debo demostrarlo en la cancha y ya está", manifestó.

Herrera llega al equipo morado de Costa Rica cedido por el Sporting a préstamo por un año con opción de compra. En su nuevo equipo estará junto a su compatriota y compañero de selección, Fidel Escobar.

Anteriormente, Gustavo Herrera jugó para el equipo sub-23 del club Puebla de México.

Reseña

Datos personales

Nombre completo: Gustavo Eloy Herrera Prescot

Gustavo Eloy Herrera Prescot Nacimiento: 18 de noviembre de 2005, Colón, Panamá

18 de noviembre de 2005, Colón, Panamá Posición: Delantero centro (también puede actuar de mediapunta)

Delantero centro (también puede actuar de mediapunta) Estatura: Aproximadamente 1.81 m

Trayectoria en clubes

Academia Champions FC (Juvenil y Segunda División, hasta 2023)

Debutó en el Apertura 2023 de la Liga Prom.

de la Liga Prom. Fue máximo goleador del torneo (20 goles), con hat‑tricks y liderando a su equipo a títulos locales.

Sporting San Miguelito (2023–2024)

Subió al primer equipo en julio 2023.

en julio 2023. Hizo su debut en la Liga Panameña el 19 de octubre de 2023.

el 19 de octubre de 2023. Participó también en el segundo equipo durante la Liga Prom .

. En Apertura 2024 contribuyó a los 20 goles y al título conferencial.

Club Puebla (México – préstamo) (septiembre 2024 – diciembre 2025)

Incorporado al equipo Sub‑23 desde fines de 2024.

desde fines de 2024. En Apertura 2024 disputó 7 partidos y anotó 2 goles.

disputó 7 partidos y anotó 2 goles. En total, en la filial jugó alrededor de 18 encuentros marcando 6 goles.

En enero 2025 ya fue considerado por el primer equipo para amistosos.

Posibles pruebas en Europa

En mayo–junio de 2025 realizó pruebas en Austria con el LASK Linz .

realizó pruebas en con el . El Sporting anunció su participación en las mismas y su ambición de quedarse allí.

Selecciones nacionales

Sub‑20 (2024):

Participó en el Campeonato Concacaf Sub‑20 (4 partidos, 3 goles).

(4 partidos, 3 goles). En julio 2024 anotó un doblete contra Guatemala (3‑0).

Sub‑23 (2024):

Estuvo en el prestigioso Torneo Maurice Revello (3 partidos, 0 goles; anotó un penal en la tanda ante Arabia Saudita).

Selección mayor (2025):

Debut no oficial: 24 de enero vs Universitario de Perú (marcó gol en derrota 2‑1).

24 de enero vs Universitario de Perú (marcó gol en derrota 2‑1). Debut oficial: 8 de febrero vs Chile (ingresó como suplente; derrota 6‑1).

