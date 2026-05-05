José Luis Rodríguez siente el respaldo de Panamá en la fiesta del álbum Panini y sueña con su segundo Mundial

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El ambiente de ilusión mundialista ya se vive con intensidad en Panamá y uno de los grandes protagonistas de esa fiesta fue el futbolista panameño José Luis Rodríguez, quien participó en la presentación oficial del álbum de figuritas Panini, un evento que reunió a decenas de fanáticos en medio de una jornada cargada de entusiasmo, autógrafos y pasión por la selección nacional.

El actual jugador de FC Juárez, conocido popularmente como el “Puma” Rodríguez, fue una de las figuras más solicitadas por los aficionados, quienes aprovecharon la ocasión para acercarse al extremo panameño, tomarse fotografías, conseguir firmas y compartir con uno de los referentes de la Selección de Panamá en la actualidad.

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Durante el evento, Rodríguez conversó con David Peña de TVMAX y dejó claro que mantiene intacta la ilusión de disputar una nueva Copa del Mundo con la camiseta nacional.

“Esperemos, Dios primero, poder estar en esa lista. Sería un orgullo representar a mi país por segunda vez en un Mundial. Es un sueño”, expresó el futbolista, quien aspira a formar parte del grupo que represente a Panamá en la próxima cita mundialista.

El atacante destacó que su principal enfoque está en mantenerse preparado para responder al llamado del cuerpo técnico cuando llegue el momento decisivo.

“Esperemos estar preparados, si así me lo permite el profe y Dios, de poder estar ahí con mi selección. Tratar de disfrutarlo al máximo, luchar por el país y conseguir el objetivo que todos queremos”, añadió.

Más allá de sus aspiraciones deportivas, el jugador del fútbol mexicano también resaltó el cariño recibido por parte de los aficionados panameños durante la actividad, donde el entusiasmo por completar el álbum y la expectativa por la selección crearon un ambiente de auténtica fiesta nacional.

“Es muy bonito esto. Sentir el calor y el cariño de la gente siempre es grato. Muy feliz porque se ve que la gente está viviendo la fiesta desde ya”, comentó Rodríguez, quien incluso tuvo la oportunidad de pegar su propia figurita en el álbum oficial.

El “Puma” también aprovechó para referirse a la preparación que tendrá la selección en las próximas semanas, con amistosos de alto nivel programados ante Brasil, Bosnia y Herzegovina y República Dominicana, partidos que servirán para afinar detalles de cara a los grandes retos que se aproximan.

Rodríguez hizo un llamado especial a la afición para que acompañe al equipo en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, especialmente en el compromiso de despedida frente a República Dominicana.

“Espero que toda la gente aquí en Panamá nos pueda ir a apoyar en el Rommel. Trataremos de dar lo mejor de nosotros para prepararnos de la mejor manera”, afirmó.

Con figuras como José Luis Rodríguez mostrando compromiso, ambición y conexión con la afición, Panamá continúa alimentando el sueño de volver a competir en la máxima cita del fútbol mundial, mientras el país entero comienza a vivir con emoción una nueva ilusión mundialista.