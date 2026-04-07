Luis 'Manotas' Mejía sufre lesión, club Nacional emite comunicado sobre la condición del panameño

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Panamá/El Club Nacional de Football emitió un comunicado oficial este domingo 5 de abril de 2026, en el que confirmó el estado físico del guardameta panameño Luis Mejía, conocido como “Manotas”, tras los exámenes médicos realizados por el departamento de sanidad del club.

De acuerdo con el informe, el portero presenta un desgarro en el isquiotibial derecho, lesión que lo obligará a iniciar de inmediato un proceso de rehabilitación y lo mantendrá alejado de las canchas por un periodo aún no especificado. Este parte médico se da luego de la preocupación generada por su salida en el reciente compromiso internacional con la Selección de Panamá.

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Cabe recordar que Mejía fue titular en el primero de los amistosos disputados ante Sudáfrica, donde tuvo que abandonar el terreno de juego tras sentir molestias musculares, encendiendo las alarmas tanto en el cuerpo técnico de Panamá como en su club en Uruguay.

El comunicado también informó sobre la situación del jugador Emiliano Ancheta, quien sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo, por lo que ambos futbolistas ya se encuentran trabajando bajo supervisión médica para su pronta recuperación.

Preocupación en Nacional de cara a la Copa Libertadores

La baja de Luis Mejía representa un golpe sensible para el conjunto tricolor, especialmente en un momento clave de la temporada, ya que el equipo se prepara para afrontar compromisos importantes en la Copa Libertadores.

En los próximos días, Nacional deberá viajar a Chile para medirse ante Coquimbo Unido, en un duelo que podría ser determinante en sus aspiraciones dentro del torneo continental. La ausencia del guardameta panameño obligará al cuerpo técnico a replantear su esquema defensivo y confiar en variantes dentro de su plantilla.

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Impacto en la Selección de Panamá

Desde la perspectiva de la Selección de Panamá, la lesión de Mejía también genera incertidumbre, considerando su rol como uno de los porteros de experiencia dentro del equipo. Su participación en futuros compromisos internacionales dependerá de la evolución de su recuperación.

El arquero ha sido una pieza clave en los últimos procesos del combinado canalero, destacándose por su liderazgo, reflejos y seguridad bajo los tres palos. Por ello, su estado físico será seguido de cerca por el cuerpo técnico nacional.

Proceso de recuperación en marcha

El Club Nacional de Football no ha especificado el tiempo exacto de baja, pero este tipo de lesiones musculares suelen requerir varias semanas de recuperación, dependiendo de la gravedad del desgarro y la respuesta del jugador al tratamiento.

Por ahora, tanto Luis Mejía como Emiliano Ancheta han comenzado su proceso de rehabilitación con el objetivo de regresar en óptimas condiciones y volver a aportar al equipo en una fase crucial de la temporada.