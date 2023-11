Panamá vs Costa Rica | Thomas Christiansen dispuesto a sellar el pase a Copa América

Este lunes 20 de noviembre Panamá vs Costa Rica desde las 9:00 pm por las pantallas de TVMAX, TVN, TVN Radio y TVN Pass.

Panamá/Desde el auditorio de la Federación Panameña de Fútbol, el entrenador de la selección de Panamá, Thomas Christansen, habló en conferencia de prensa donde dejó varios puntos claves con respecto al partido de este lunes 20 de noviembre entre Panamá y Costa Rica.

El míster habló de Freddy Góndola y su situación en Costa Rica donde fue víctima de insultos racistas por parte de otro jugador de fútbol durante la final de la Copa de Costa Rica: "Luego de la lesión de Eric Davis le llamamos para que se incorporara pero el equipo no lo permitió por el hecho de que tenían esa final y bueno lo hemos respetado también y ayer se dio que metió un gol, todo lo que sea racismo, no está dentro de ningún ámbito, es una situación triste, lamentable y que se tiene que trabajar para que esto no vuelva a ocurrir".

"Equipo que gana repite".

"Yo creo que voy hacer pocos cambios, lo que funciona no se toca ¿no? pero algunas cositas habrá que hacer, no lo voy a decir aquí pero, algo se hará", destacó Christiansen referente a una posible alineación idéntica a la presentada en la ida en el estadio Ricardo Saprissa.

¿Cómo saldrá la selección de Panamá en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez?

"Nosotros vamos a intentar salir como salimos contra Costa Rica en el primer partido, cuando digo que creo que va ser un partido distinto y difícil, es por el orgullo que tiene el equipo de Costa Rica y que quiere sacar su mejor versión y a eso nos tenemos que preparar, no podemos en ningún momento relajarnos".

Thomas Christiansen no está dispuesto a realizar seis o siete cambios pensando que ya están en la siguiente fase: "doy una señal de convencimiento de que ya hemos pasado, esto es totalmente erróneo, no es el mensaje que queremos dar a los jugadores y a la afición en sí, el partido se tiene que jugar".

Una buena noticia que dejó en míster fue que tiene a todos los jugadores disponibles: "pensábamos que íbamos a dejar a alguno de ellos recuperándose pero hicieron el trabajo cien por cien, hoy van a estar todavía mejor".

Datos de Panamá vs Costa Rica

Se enfrentarán por 4ta vez en la historia en la Liga de Naciones, de las cuales, Panamá tiene 3 triunfos sin encajar goles.

Los triunfos de Panamá fueron por marcador 2x0 en 2022 con goles de Ismael Díaz (52’) y de Cecilio Waterman (76’), y la otra victoria fue en suelo costarricense, 0x1 gol de José Fajardo, en la fase de grupos (Grupo B) de la Liga A y recientemente en el partido de ida de los cuartos de final el 17 de noviembre en el estadio Ricardo Saprissa triunfo 3-0 goles de Michael Murillo, José Fajardo y Cecilio Waterman.