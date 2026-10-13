Panamá se queda con el subcampeonato del Torneo UNCAF Sub-16

La selección panameña no pudo mantener la ventaja obtenida en el primer tiempo de un partido final que se definió en la tanda de penales

Panamá/Panamá obtuvo el segundo lugar del Torneo UNCAF Sub-16 tras caer en los penales ante El Salvador, por 5 a 3, en el partido final del certamen realizado en el estadio Las Delicias de la ciudad salvadoreña de Santa Tecla.

El conjunto panameño tuvo la iniciativa en el ataque durante el primer tiempo. Aunque tardó un poco en tomar la ventaja.

Cerca del final de la primera parte se dio una falta en el área salvadoreña, el panameño Emanuel Rodríguez cobró la infracción desde el punto penal, pero su tiro fue tapado por el arquero José Alvarenga.

Al llegar los minutos de reposición (45+2'), José Pierre marcó un gol que apaciguó el entusiasmo de los fanáticos y le dio la ventaja parcial a Panamá.

En la segunda parte, el juego se puso ríspido. Los salvadoreños atacaron, mientras los panameños intentaban detenerlos. Ese esfuerzo rindió frutos para los locales con un tanto de penal anotado por Isaac Kofi al minuto 66.

El 1-1 prevaleció hasta el pitazo final. Después se procedió a la tanda de penales en la que los panameños acertaron tres de cuatro intentos, en tanto que los salvadoreños anotaron en las cinco ocasiones que cobraron.

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Resultados de Panamá

Torneo UNCAF Sub-16

Fecha 1

Panamá 1-1 Nicaragua

Fecha 2

Panamá 2-1 Puerto Rico

Fecha 3

Panamá 1-1 Costa Rica

Fecha 4

El Salvador (5) 1-1 (3) Panamá

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