Panamá chocará con El Salvador por la supremacía del Torneo UNCAF Sub-16
El combinado canalero tuvo un balance de una victoria y dos empates en el torneo.
Panamá/La Selección Masculina Sub-16 de Panamá buscará alzarse con el título de campeón del Torneo UNCAF cuando se enfrente mañana, martes 13 de octubre a su similar de El Salvador en la gran final en el Estadio Nacional Las Delicias, en Santa Tecla, El Salvador.
El encuentro se jugará mañana desde las 9:00 p.m. (hora de Panamá) y el onceno panameño buscará conquistar su segundo título de su historia del Torneo UNCAF FIFA Forward en la categoría Sub-16 masculina.
La primera ocasión fue en la edición del 2018 cuando el elenco juvenil panameño dirigido por el DT Gary Stempel logró obtener el campeonato en Guatemala.
El equipo panameño viene de igualar anoche por 1-1 frente a Costa Rica en el cierre de la fase de grupos, resultado que significó el boleto a la gran final.
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El tanto por Panamá Sub-16 lo anotó Jorshua Gómez con un remate de fuera del área para la felicidad del elenco panameño.
Gómez es el máximo goleador del elenco panameño en este torneo con 2 anotaciones, pero la mala noticia es que se perderá la gran final por acumulación de tarjetas amarillas.
La escuadra panameña Sub-16 que lidera el entrenador español Pedro Morilla viene de lograr el primer lugar en el grupo B tras concluir de forma invicta sus tres partidos con un total de 5 puntos.
Los resultados del onceno Sub-16 de Panamá fueron empate ante Nicaragua (1-1), victoria sobre Puerto Rico (2-1) y empate frente a Costa Rica (1-1).
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Con estos resultados, el elenco panameño avanzó a la gran final por tener un gol más anotado que el equipo Sub-16 de Costa Rica, que también finalizó con 5 unidades.
La tabla de posiciones en el grupo B finalizó con Panamá con 5 puntos, seguido de Costa Rica segundo con 5, Puerto Rico con 4 y Nicaragua con 1.
En la otra llave, el anfitrión El Salvador se quedó con el primer lugar del Grupo A, también por tener un gol más a favor que Guatemala.
Los salvadoreños terminaron líderes con 7 puntos, igual que Guatemala, mientras que en tercer lugar quedó Honduras con 3 y Belice quedó último con 0.
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Resultados
Torneo UNCAF Sub-16
Fecha 1
- Panamá 1-1 Nicaragua
- Guatemala 2-0 Honduras
- Costa Rica 1-1 Puerto Rico
- El Salvador 2-0 Belice
Fecha 2
- Costa Rica 1-0 Nicaragua
- Belice 0-4 Honduras
- Panamá 2-1 Puerto Rico
- El Salvador 1-1 Guatemala
Fecha 3
- Puerto Rico 2-1 Nicaragua
- Belice 0-1 Guatemala
- Panamá 1-1 Costa Rica
- El Salvador 2-1 Honduras
Tabla de posiciones
Grupo A
- El Salvador 7pts +3
- Guatemala 7pts +3
- Honduras 3pts +1
- Belice 0pts -7
Grupo B
- Panamá 5pts +1
- Costa Rica 5pts +1
- Puerto Rico 4pts 0
- Nicaragua 1pts -2
Goleadores
- Sergio Mariona (SLV) 3 goles
- Jorshua Gómez (PAN) 2 goles
- Myles Johnson (PUR) 2 goles
- Ismael López (CRC) 2 goles
- Joshua Pérez (GUA) 2 goles
- Isaac Kofi (SLV) 2 goles
- Jordin Valladares (GUA) 2 goles
Próxima fecha
Octubre 13
Estadio Las Delicias
Séptimo lugar
Belice vs Nicaragua
10:15 a.m.
Quinto lugar
Honduras vs Puerto Rico
4:00 p.m.
Tercer lugar
Costa Rica vs Guatemala
6:30 p.m.
Final
Panamá vs El Salvador
9:00 p.m.
Información de FPF