Panamá presenta convocados para Torneo Internacional Sub-17 Canteras de América

Esta será la segunda participación panameña en ese certamen que reúne a selecciones nacionales y equipos menores de varios cluibes suramericanos.

Panamá/Veintitres jugadores integran la selección que representará a Panamá en el Torneo Internacional Sub-17 Canteras de América que se realizará en Rosario, Argentina, del 17 al 22 de mayo.

Felipe Baloy, director de la Selección Sub-17 de Panamá, presentó la convocatoria integrada, en su mayoría, por jugadores que se desempeñan a nivel local.

El equipo viajará este jueves 14 de mayo hacia el territorio argentinom para participar de esa competencia que formará parte de su proceso preparación al Mundial Sub-17 que se realizará este año en Catar.

Panamá está en el Grupo C junto a su similar de Paraguay y los clubes Alianza Lima (Perú) y Peñarol (Uruguay).

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Convocatoria

Porteros

Adamir Aparico - Plaza Amador

Luis López- Academia Costa del Este

Defensas

Arian Reyes - Indy Eleven Pro AC (Estados Unidos)

Alberto Adams- Plaza Amador

Gian Carlos Alemán - Plaza Amador

Renso Reyes - Club Atlético Independiente

Neir Marrugo - Club Atlético Independiente

Stephen Domínguez - Sporting San Miguelito

Ian Carlos Centella- Panama City FC

Gabriel Quiroz- Tauro FC

Volantes

Lucas Norte - Plaza Amador

Lucio Ceballos - Sporting San Miguelito

Alí Farmat- Academia Costa del Este

Joseph Choy- Academia Costa del Este

Alexander Tull - Club Atlético Independiente

Moisés Cabezas - Tauro FC

Joseph López - San Francisco FC

Oliver Pinzón - CD Universitario

Cristian Morán - UMECIT FC

Delanteros

Joshua Gómez - San Francisco FC

Thiago Chalmers - CD Plaza Amador

Joshua Payton - Southern Soccer AC (Estados Unidos)

Detalles

El calendario tiene a Panamá debutando el lunes 17 frente al club Alianza Lima, luego jugará el martes 18 frente al club Peñarol y cierra la fase de grupo el miércoles 19 ante Paraguay.

Los mejores de cada grupo y el mejor segundo avanzan a semifinales.

La gran final por la Copa de Oro se jugará el 22 de mayo.

Será la segunda ocasión para Panamá Sub-17 diciendo presente en el Torneo Internacional Canteras de América.

La primera ocasión fue para la segunda edición en el 2023 cuando terminó con el subcampeonato al caer en la final ante el anfitrión club Newell’s Old Boys por 1-0.

El Torneo Internacional Canteras de América 2026 estará disputando su quinta edición tras su estreno en el 2022.

Información de FPF